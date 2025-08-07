Nie mogło być inaczej. Jest decyzja ws. nominacji Lewandowskiego do Złotej Piłki!

Już 22 września 2025 roku poznamy najlepszego piłkarza oraz najlepszą piłkarkę świata za miniony sezon. "France Football" już po raz 69. wręczy Złotą Piłkę. Rok temu powędrowała ona do Rodriego z Manchesteru City, ku oburzeniu Realu Madryt. "Królewscy" zbojkotowali wówczas ceremonię na wieść o tym, że trofeum nie trafi do ich piłkarza Viniciusa Juniora. Dobra wieść dla Realu jest taka, że Rodri w tym roku na pewno nie wygra, bo sezon 2024/25 zmarnowała mu kontuzja kolana. Zła natomiast to fakt, iż Vinicius też większych szans nie ma, gdyż nie poprowadził Realu do wygrania żadnego trofeum.

REKLAMA

Zobacz wideo Polscy siatkarze wrócili do kraju po zwycięstwie w Lidze Narodów!

Lewandowski i Pajor wśród nominowanych do Złotej Piłki. Oficjalnie ogłosili

Na 7 sierpnia 2025 roku Francuzi zaplanowali ogłoszenie wszystkich nominowanych nie tylko do Złotej Piłki dla kobiet i mężczyzn, ale także m.in. do nagrody im. Lwa Jaszyna (dla najlepszego bramkarza i bramkarki) czy nagrody Johanna Cruyffa (dla najlepszego trenera zespołu męskiego oraz żeńskiego). Jeśli chodzi o samą Złotą Piłkę, nominowanych zostało 30 zawodniczek i 30 zawodników. Początek ich ujawniania zaplanowano na 15:00 (kobiety) oraz 15:15 (mężczyźni).

Jeśli chodzi o Polaków, bardzo mocno liczyliśmy na to, że wśród nominowanych do ZP znajdą się Robert Lewandowski oraz Ewa Pajor. I tak też się stało. Oboje są w gronie 30 nominowanych. W przewidywaniach portali Bleacher Report Lewandowski nie ma jednak szans na czołową dziesiątkę. Z kolei Ewę Pajor nie tak dawno portal goal.com widział nawet na 10. miejscu, co byłoby jej najlepszym wynikiem w karierze (jak dotąd 18. miejsce).

Po godzinie 15 wszystko stało się jasne. Na najwięcej nominacji mogła liczyć Barcelona. Tylko w nominacjach do nagrody dla najlepszego bramkarza u mężczyzn i trenera drużyny żeńskiej Katalończycy nie mieli nominowanych. Lamine Yamal choćby oprócz Złotej Piłki mógł też drugi raz z rzędu zdobyć nagrodę Raymonda Kopy dla najlepszego młodego piłkarza. Sporo było także PSG oraz Liverpoolu, choć w tym wypadku tylko w męskich kategoriach.

Złota Piłka:

Jude Bellingham

Ousmane Dembélé

Gianluigi Donnarumma

Désiré Doué

Denzel Dumfries

Serhou Guirassy

Viktor Gyokeres

Erling Haaland

Achraf Hakimi

Harry Kane

Chwicza Kwaracchelia

Robert Lewandowski

Alexis Mac Allister

Lautaro Martinez

Kylian Mbappe

Scott McTominay

Nuno Mendes

Joao Neves

Michael Olise

Cole Palmer

Pedri

Rafinha

Declan Rice

Fabian Ruiz

Mohamed Salah

Virgil van Dijk

Vinicius Junior

Vitinha

Florian Wirtz

Lamine Yamal

Złota Piłka kobiet:

Sandy Baltimore

Pernille Harder

Barbra Banda

Patri Guijarro

Aitana Bonmati

Amanda Gutierrez

Lucy Bronze

Lindsey Heaps

Klara Buhl

Chloe Kelly

Mariona Caldentey

Frida Leonhardsen-Maanum

Sofia Cantore

Marta

Steph Catley

Klara Mateo

Temwa Chawinga

Ewa Pajor

Melchie Dumornay

Claudia Pina

Emily Fox

Alexia Putellas

Cristiana Girelli

Alessia Russo

Esther Gonzalez

Johanna Rytting Kaneryd

Caroline Graham Hansen

Caroline Weir

Hannah Hampton

Leah Williamson

Najlepszy klub męski:

FC Barcelona (Hiszpania)

Botafogo (Brazylia)

Liverpool (Anglia)

Paris Saint-Germain (Francja)

Chelsea (Anglia)

Najlepszy klub kobiecy:

Arsenal (Anglia)

FC Barcelona (Hiszpania)

Chelsea (Anglia)

Olympique Lyon (Francja)

Orlando Pride (USA)

Nagroda Cruyffa (mężczyźni):

Antonio Conte (Napoli)

Luis Enrique (PSG)

Hansi Flick (FC Barcelona)

Enzo Maresca (Chelsea)

Arne Slot (Liverpool)

Nagroda Cruyffa (kobiety):

Sonia Bompastor (Chelsea)

Arthur Elias (Brazylia)

Justine Madugu (Nigeria)

Renée Slegers (Arsenal)

Sarina Wiegman (Anglia)

Nagroda Jaszyna (mężczyźni):

Emiliano Martinez (Aston Villa)

Alisson Becker (Liverpool)

Yassine Bounou (Al Hilal)

Lucas Chevalier (Lille)

Thibaut Courtois (Real Madryt)

Gianluigi Donnarumma (PSG)

Jan Oblak (Atlético Madryt)

David Raya (Arsenal)

Matz Sels (Nottingham Forrest)

Yann Sommer (Inter Mediolan)

Nagroda Jaszyna (kobiety):

Ann-Katrin Berger (Gotham FC)

Cata Coll (FC Barcelona)

Hannah Hampton (Chelsea)

Chiamaka Nnadozie (Brighton)

Daphne van Domselaar (Arsenal)

Nagroda Raymonda Kopy (mężczyźni):

Pau Cubarsi (FC Barcelona)

Ayyoub Bouaddi (Lille)

Désiré Doué (PSG)

Estevao (Chelsea)

Dean Huijsen (Real Madyt)

Myles Lewis-Skelly (Arsenal)

Rodrigo Mora (Porto)

João Neves (PSG)

Lamine Yamal (Barcelona)

Kenan Yildiz (Juventus)

Nagroda Raymonda Kopy (kobiety):