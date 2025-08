Oficjalnie. Stało się. Oto nowy klub Thomasa Muellera!

"Klub postanowił nie negocjować ze mną nowej umowy na przyszły sezon. Czuję głęboką radość, że grałem przez 25 niesamowicie intensywnych lat dla klubu mojego serca. Dziękuję za wszystko, co było i wszystko, co dopiero nadejdzie" - pisał Thomas Mueller w liście, informując, że kończy przygodę z Bayernem Monachium. Nie zamierzał jednak odwieszać butów na kołek. Efekt? Transfer za ocean.

Thomas Mueller trafił do MLS! "Nie mogę się doczekać"

- Jeśli jesteś fanem Whitecaps, to musisz się uszczypnąć. Vancouver pokonał wszystkie przeciwności, by ściągnąć tego zawodnika - przekazał Blake Price, prezenter MLS, sugerując, że Niemiec trafi najpewniej do kanadyjskiego Vancouver Whitecaps. Fabrizio Romano ogłosił nawet słynne "here we go", więc pozostawało czekać na oficjalną informację. I ta nadeszła w środowy wieczór. "Specjalna przesyłka" - napisał klub na X, załączając filmik z Muellerem. - Whitecaps, twórzmy historię - powiedział Niemiec tuż po wyjęciu koszulki kanadyjskiej drużyny ze specjalnej paczki.

Na oficjalnej stronie klubu opublikowano też szczegóły dotyczące współpracy z Muellerem. "Legendarny piłkarz Bayernu Monachium związał się umową do końca sezonu 2025, a kontrakt obejmuje opcję na rok 2026. (...) Oficjalnie dołączy do składu po otrzymaniu Międzynarodowego Certyfikatu Transferowego (ITC), wizy i pozwolenia na pracę" - czytamy. Kiedy Mueller pojawi się w siedzibie klubu? Dopiero za tydzień.

- Nie mogę się doczekać, kiedy pojawię się w Vancouver, by pomóc w walce o mistrzostwo. Słyszałem wiele dobrego o tym mieście, ale przede wszystkim przyjeżdżam tu po zwycięstwo - podkreślał Mueller. I rzeczywiście Vancouver ma spore szanse, by po to trofeum sięgnąć. Zajmuje drugie miejsce w Konferencji Zachodniej, tracąc ledwie punkt do lidera. Ma jednak jeden mecz rozegrany mniej.

Nowy etap w karierze Muellera

To pierwszy zagraniczny transfer dla Muellera. Całą karierę seniorską, a także większość juniorskiej, spędził w Bayernie Monachium. W pierwszej drużynie rozegrał aż 756 meczów, zdobywając 250 goli i 276 asyst. Znakomicie spisywał się m.in. w duecie z Robertem Lewandowskim, z którym miał okazję grać przez osiem lat.