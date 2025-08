Ukraiński futbol w żałobie. Nagła śmierć zawodnika. Miał 25 lat

Fani ługańskiego klubu fatalne wieści otrzymali wczesnym popołudniem w środę 6 sierpnia. Zoria ogłosiła śmierć swojego zawodnika w mediach społecznościowych. Śmierć, która dla wszystkich była ogromnym szokiem, jako że Bilocerkowec na nic nie chorował i wydawał się w pełni zdrowy. Nie podano jednak oficjalnej przyczyny jego śmierci. Wiadomo jedynie, że mowa o nagłym zdarzeniu.

REKLAMA

Zobacz wideo Polscy siatkarze wrócili do kraju po zwycięstwie w Lidze Narodów!

Nagła śmierć piłkarza z Ukrainy

- Wołodymyr Bilocerkowec zmarł. Dziś w wieku 25-ciu lat zakończył się żywot pomocnika Zorii Ługańsk. Klub składa najszczersze kondolencje rodzinie oraz wszelkim bliskim Wołodymyra. Wszyscy zapamiętamy go jako profesjonalistę na boisku, a także miłego i pełnego pasji człowieka poza murawą. Cierpliwość i siła dla całej jego rodziny - czytamy w oficjalnym oświadczeniu ługańskiego klubu.

Rozkręcał się w ukraińskiej ekstraklasie

Wołodymyr Bilocerkowec był skrzydłowym, który przez całą swoją karierę grał na Ukrainie. Przed Zorią reprezentował barwy m.in. Metaluga Zaporoże na zapleczu ukraińskiej ekstraklasy. Do ługańskiego ekstraklasowicza dołączył zimą bieżącego roku. W zeszłym sezonie rozegrał dla Zorii dziesięć spotkań, w których do siatki ani razu nie trafił, ale zaliczył za to jedną asystę w starciu z Dynamem Kijów (2:2).

Z ukraińskim skrzydłowym w składzie Zoria zajęła siódme miejsce w tamtejszej ekstraklasie i spokojnie utrzymała się na kolejny sezon. Zaczęła go z kolei od bezbramkowego remisu z FC LNZ Czerkasy. Bez Bilocerkoweca w składzie, jako że leczył on kontuzję i nie mógł zagrać. Tym samym jego licznik występów na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Ukrainie zatrzymał się na liczbie 32.