Nie żyje legendarny Jorge Costa. Kilka dni temu tak mówił o Bednarku

Smutne wieści dotarły do nas z Portugalii. W wieku 53 lat zmarł Jorge Costa. To legendarny piłkarz FC Porto, który jako kapitan poprowadził ten klub do zdobycia Ligi Mistrzów. Od 2024 roku pełnił w nim rolę dyrektora sportowego. Był odpowiedzialny za m.in. niedawny transfer Jana Bednarka.