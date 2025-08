Jedno zdjęcie wywołało lawinę. Wielka tajemnica Ronaldo

Cristiano Ronaldo jest jednym z najlepszych piłkarzy w historii. Aktualnie żyje w Arabii Saudyjskiej i wciąż profesjonalnie gra w piłkę w klubie Al-Nassr. Jest tam razem ze swoją rodziną - partnerką Georginą Rodriguez. Para wychowuje razem pięcioro dzieci: Cristiano Ronaldo Juniora, bliźniaki Evę i Mateo, oraz córki Alanę Martinę i Bellę Esmeraldę.

Cristiano Ronaldo wziął ślub?

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez są razem od 2016 roku. Poznali się w butiku Gucci w Madrycie, a na ściance po raz pierwszy pokazali się w styczniu 2017 roku. Mimo że para jest ze sobą niemal dekadę, nie zdecydowała się na ślub, a przynajmniej nic o takowym nie wiadomo. Jednak jedno zdjęcie sprawiło, że ruszyło "śledztwo" wobec zakochanych.

Niedawno partnerka piłkarza opublikowała na Instagramie serię zdjęć z uroczystości, na której ma białą sukienkę w kwiatowy wzór. Na jednym ze zdjęć modelka siedziała obok poduszki z wyhaftowanymi literami "C" i "G" - inicjałami piłkarza i jego partnerki, a ponadto obserwujący zauważyli na jej palcu... obrączkę? "To wywołało spekulacje na temat ich tajnego ślubu" - pisze gazeta.ru.

Cristiano Ronaldo nazywa Georginę żoną

Mało prawdopodobne, by para wzięła "cichy ślub". W jednym z dokumentów na Netflixie Ronaldo wyznał, że on i Georgina jeszcze nie są zaręczeni. "Może to nastąpić za rok, może za sześć miesięcy, a może za miesiąc. Jestem w 1000% pewien, że to się stanie" - tłumaczył. Jednak z drugiej strony piłkarz wielokrotnie nazywał ją "żoną". W grudniu podczas gali Globe Soccer Awards 2024 w Dubaju powiedział: "To wielka przyjemność zdobyć to trofeum. Jest tu mój najstarszy syn, jest tu moja żona" - mówił.

Ponadto 27 stycznia 2025 roku Ronaldo złożył życzenia ukochanej, nazywając ją swoją żoną. "Dla matki, partnerki, przyjaciółki, mojej żony... Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, kochanie. Twoje światło nas rozjaśnia, a Twoja miłość nas zaraża" - napisał w serwisie X.