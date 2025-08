Kulesza ujawnia ws. odznaczenia przez Andrzeja Dudę. Wszystko wyśpiewał

Cezary Kulesza w poniedziałek 4 sierpnia został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przez ustępującego prezydenta Andrzeja Dudę za "wybitne zasługi w popularyzowaniu piłki nożnej w Polsce, promowanie zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej w społeczeństwie" (cytat z oficjalnej strony PZPN-u). Teraz na jaw wychodzą nowe fakty dotyczące tej sprawy.

REKLAMA

Zobacz wideo Jan Urban uderza w Michała Probierza?! "Też bym się wkurzył"

Cezary Kulesza odznaczony przez Andrzeja Dudę. "Dużo to dla mnie znaczy"

63-latek został wezwany do Pałacu Prezydenckiego na zaproszenie prezydenta Dudy, lecz nie był do końca świadomy, co się wydarzy. - Wiedziałem, że w trakcie spotkania przewidziane jest wręczenie odznaczeń, ale nie wiedziałem, jakiej rangi. Na miejscu byłem mile zaskoczony. Odznaczenie dużo dla mnie znaczy. Bardzo się cieszę z takiego wyróżnienia - wyznał w rozmowie z portalem WP SportoweFakty.

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski zostali odznaczeni Kulesza oraz Dariusz Mioduski, właściciel i prezes Legii Warszawa oraz nowy wiceprezes PZPN ds. zagranicznych. Czym sobie na to zasłużyli?

Za to został odznaczony Cezary Kulesza. "Docenienie mojej wieloletniej pracy"

- Wyróżnienie dotyczyło głównie naszej pracy w piłce klubowej. Obejmuje moją jedenastoletnią działalność w Jagiellonii Białystok, mój wkład na rzecz rozwoju Ekstraklasy i klubu. Traktuję to jako docenienie mojej wieloletniej pracy, ale również wielu osób, które współtworzyły ówczesne sukcesy Jagiellonii (m.in. dwa srebra i brąz mistrzostw Polski, krajowy puchar, Superpuchar Polski - red.) - wyjaśnił prezes PZPN.

Wyróżnionych zostało więcej osób ze świata polskiej piłki nożnej - odznaczono je Złotym, Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi. To osoby działające w klubach, spółce Ekstraklasa czy odpowiadające za realizację telewizyjną ligi.

Zobacz też: Nowe informacje. Oto co zrobił ter Stegen. "To otwarta wojna"

Niedawno Cezary Kulesza został wybrany prezesem PZPN na drugą kadencję, która potrwa do 2029 r. Z kolei Andrzej Duda przestanie być prezydentem 6 sierpnia, gdy zostanie zaprzysiężony Karol Nawrocki.