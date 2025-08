Sceny na treningu. Mourinho powiedział to przy wszystkich o Szymańskim

Sebastian Szymański jeszcze w sezonie 2023/2024 był ulubieńcem kibiców ze stolicy Turcji. Regularnie notował piękne trafienia i był gwiazdą drużyny. W zeszłym sezonie spisywał się już zdecydowanie gorzej. Polak w 53 meczach uzbierał tylko siedem goli i dziewięć asyst. Co więcej, wiele mówiło się także o jego możliwym odejściu, a zawodnik nie mógł narzekać na brak chętnych.

Jose Mourinho pochwalił Szymańskiego. Co za słowa

W sprawie nastąpił jednak zwrot. Szymański świetnie radził sobie podczas niedawno zakończonego okresu przygotowawczego. Polak rozegrał wszystkie pięć meczów, w których strzelił dwa gole i zaliczył dwie asysty. Dzięki tak dobrym występom nasz zawodnik został pochwalony na treningu przez samego Jose Mourinho.

- Gdyby przyznawano nagrodę dla najlepszego piłkarza przygotowań do sezonu, dostałby ją Sebastian Szymański - powiedział portugalski szkoleniowiec, cytowany przez Tomasza Włodarczyka. Mourinho już wcześniej zablokował transfer Szymańskiego do pewnego klubu z top 5, o czym informował portal Meczyki.pl. "Polak zagrał we wszystkich przedsezonowych sparingach w podstawowym składzie. Jose Mourinho nie zgadza się dziś na transfer 26-latka, bo jego rola w zespole jest zbyt ważna" - czytamy.

Sebastian Szymański ma ważny kontrakt z Fenerbahce jeszcze przez dwa lata. Transfermarkt wycenia polskiego pomocnika na kwotę 15 milionów euro.

Fenerbahce rozpocznie nowy sezon już w najbliższą sobotę. Tego dnia podejmie u siebie Alanyaspor. Wcześniej drużynę czekać będzie jeszcze bardzo ważny mecz z Feyenoordem w eliminacjach Ligi Mistrzów, który odbędzie się w środę o godzinie 21:00.