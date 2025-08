Sensacyjny transfer! Lech zrobił kapitalny interes

Kristoffer Velde występował w Lechu Poznań w latach 2022-2024. Norweg był ważną postacią "Kolejorza", z którym zdobył mistrzostwo Polski i dotarł do ćwierćfinału Ligi Konferencji. W poprzednim roku został sprzedany do Olympiakosu Pireus za kwotę około 3,6 mln euro. Teraz wszystko wskazuje na to, że aktualny mistrz kraju ponownie zarobi na transferze swojej byłej gwiazdy.

Velde zamierza grać w lidze MLS

Velde ma przenieść się z Olympiakosu do amerykańskiego Portland Timbers. O zainteresowaniu ze strony drużyny występującej w MLS pisał nawet sam Fabrizio Romano.

Kwota transferu ma wynieść siedem milionów euro. Skorzysta na tym Lech Poznań. Na platformie X wszystko przedstawił Sebastian Staszewski.



Lech bowiem zapewnił sobie profit od kolejnego transferu Velde. A że Norweg po roku od odejścia do Olympiakosu zmienia klub, to "Kolejorz" szybko może otrzymać pieniądze.



Do Poznania trafi 10 procent z nadwyżki powyżej 3,6 mln euro, czyli w przeliczeniu na polską walutę około 1,5 mln zł. Przejście do Portland Timbers na warunkach podanych przez Romano sprawiłoby, że łączna kwota, jaką Kolejorz zarobiłby na Velde, wzrosłaby do 4 mln euro.

Oto liczby Velde w Olympiakosie

Norweski piłkarz rozegrał w barwach ekipy z Pireusu 33 spotkania. Zanotował nich 6 goli i 2 asysty. Obecnie portal Transfermarkt wycenia go na 6 mln euro. Velde wyjedzie z Grecji z dwoma trofeami. Z Olympiakosem wywalczył bowiem mistrzostwo i puchar kraju.

Lech z kolei skupia się na walce o Ligę Mistrzów. W III rundzie eliminacji do elitarnych rozgrywek zmierzy się w dwumeczu z bardzo trudnym rywalem, jakim jest Crvena Zvezda. Pierwsze spotkanie obu ekip już w środę (6 sierpnia).