Tylko zobacz, co zrobił Lewandowski. Tak potraktował chłopca

FC Barcelona zakończyła swój azjatycki etap przygotowań do nowego sezonu. Zespół Hansiego Flicka zagrał tam trzy mecze towarzyskie, odpowiednio z Vissel Kobe (3:1), Seoul FC (7:3) i Daegu FC (5:0). W drugim i trzecim sparingu po bramce zdobył Robert Lewandowski. "Zakończyliśmy trasę zwycięstwem. Ogromne podziękowania dla wszystkich wspaniałych fanów. Wasze wsparcie jest dla nas wszystkim" - napisał Lewandowski na Instagramie. Teraz Barcelona wróci do Hiszpanii, gdzie będzie się przygotowywać do nowych rozgrywek.

Ależ nagranie z udziałem Lewandowskiego. Chłopiec wykonał jego cieszynkę

Furorę w mediach społecznościowych robi nagranie z Lewandowskim tuż przed meczem z Daegu FC. Napastnik ustawił się już do wyjścia na murawę, a obok niego był chłopiec, który miał mu towarzyszyć. Gdy Lewandowski na niego spojrzał, to chłopiec wykonał jego cieszynkę, a potem Robert przybił z nim "żółwika". Potem Lewandowski objął chłopca i czekał na to, aż pojawi się na boisku. Nagranie zyskało już ponad 60 tys. odsłon.

"Lewandowski ze swoim młodym fanem" - czytamy.

Ostatni sezon Lewandowskiego w Barcelonie? "Zachowuję pełen spokój"

Nie da się ukryć, że Lewandowski ma przed sobą prawdopodobnie ostatni sezon w barwach Barcelony. Świadczy o tym choćby jego kontrakt, ważny do czerwca przyszłego roku. Sam Lewandowski nie chce jednak mówić o tym, że rozgrywki 25/26 są dla niego ostatnimi.

- Nie wiem, czy to będzie mój ostatni sezon w Barcelonie. Nie myślę o tym i zachowuję pełen spokój. To teraz nie jest ważne. Ważne jest to, co będę mógł zrobić w tym sezonie. Najważniejsze jest to, w jakim kierunku wszyscy chcemy podążać i ile tytułów chcemy wygrać, nie moje bramki. Ważne jest to, co mam w sercu i głowie - opowiadał Lewandowski w rozmowach z hiszpańskimi dziennikarzami.

W międzyczasie pojawiły się plotki, zgodnie z którymi Lewandowski miałby trafić do jednego z klubów z Arabii Saudyjskiej. - Robert na 100 proc. zostaje w Barcelonie. Nie ma tematu Arabii Saudyjskiej - mówi jedna z osób z otoczenia Lewandowskiego.

Barcelona rozpocznie nowy sezon ligi hiszpańskiej od wyjazdowego starcia z Realem Mallorka, który odbędzie się 16 sierpnia o godz. 19:30. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.