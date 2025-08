A jednak! Arsenal otrzymał ofertę za Kiwiora. Miliony na stole!

Jan Bednarek został sprowadzony do Porto z myślą, by został szefem obrony. Jak się okazuje, mógł do niego dołączyć jego kolega z reprezentacji, z którym stanowi o sile defensywy Biało- Czerwonych. Zaskakujące doniesienia dziennikarzy.