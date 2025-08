Wiadomo, gdzie oglądać polskie drużyny w pucharach. Ważne wieści dla kibiców

Polskie kluby kapitalnie sobie radzą w europejskich pucharach. Lech Poznań, Legia Warszawa, Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok wciąż mają szansę na awanse do faz ligowych Ligi Mistrzów, Ligi Europy i Ligi Konferencji. W poniedziałek 4 sierpnia odbyły się losowania kolejnych faz.

El. Ligi Mistrzów: Tam będą transmitowane starcia Lecha z Crveną zvezdą

Lech Poznań w trzeciej rundzie el. Ligi Mistrzów zmierzy się z Crveną zvezdą. Zwycięzca tego dwumeczu zmierzy się z lepszą drużyną starcia Dynamo Kijów - Pafos. Zanim jednak do tego dojdzie dowiedzieliśmy się, gdzie oglądać mecze tej drużyny w europejskich pucharach.

"Dwumecz mistrzów Polski z Crveną Zvezdą Belgrad będzie można zobaczyć w Telewizji Polskiej – pokażemy zarówno środowy mecz w Poznaniu (6 sierpnia), jak i zaplanowany na 12 sierpnia rewanż w Belgradzie" - informuje TVP Sport. Pierwsze spotkanie zaplanowano o godz. 20:30. Rewanż w stolicy Serbii odbędzie się o godz. 21:00.

Wiemy, gdzie oglądać mecze Legii w europejskich pucharach

Jeśli chodzi o Legię Warszawa, to w trzeciej rundzie walki o Ligę Europy będzie rywalizować z cypryjskim AEK Larnaka. Zwycięzcy zmierzą się z lepszym w starciu BK Hacken lub SK Brann. Zanim jednak do tego dojdzie, to dwumecz między Legią a AEK-iem będzie transmitowany w TVP.

"Spotkanie na Cyprze (7 sierpnia - przyp. red.) - podobnie jak i zaplanowany na 14 sierpnia rewanż w Warszawie – pokaże Telewizja Polska!" - czytamy.

Pierwsze starcie rozgrywane na Cyprze odbędzie się o godz. 18:30. Rewanż zaplanowano na godz. 21:00. Mecze te będzie można obejrzeć na antenach TVP 2, TVP Sport oraz stronie sport.tvp.pl.

Co z Rakowem i Jagiellonią?

Jeśli chodzi o starcie Rakowa Częstochowa z Maccabi Hajfa, to w Telewizji Polskiej na pewno będzie dostępny domowy pojedynek, który zaplanowano na 7 sierpnia w Częstochowie. Zwycięzcy tego pojedynku zmierzą się z triumfatorem starcia Żalgiris Kowno - Arda Kyrdżali.

Nie ma informacji, co z pojedynkiem Jagiellonii Białystok z duńskim Silkeborgiem. Ostatnie mecze Dumy Podlasia transmitowane były na sportowych kanałach Polsatu. Ten, kto awansuje do kolejnej rundy Ligi Konferencji, zagra z Hajdukiem Split lub Dinamo City.