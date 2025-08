Ależ wieści przed meczem Lecha! Gwiazdor nie zagra z powodu kontuzji

Lech Poznań błyskawicznie przeszedł islandzki Breidablik w II rundzie el. Ligi Mistrzów. Dwumecz zakończył się wynikiem 8:1. Choć było to imponujące, władze klubu nie zamierzają osiąść na laurach. I dokonali w ostatnich dniach kilku znaczących transferów. Pozyskano m.in. Leo Bengtssona z Arisu, Joao Moutinho ze Spezii, Pablo Rodrigueza z Lecce, Timothy'ego Oumę ze Slavii Praga oraz Luisa Palmę z Celticu. Fani wierzą, że nawet potencjalne odejście Afonso Sousy nie przeszkodzi w awansie do kolejnej rundy.

REKLAMA

Zobacz wideo Krzysztof Chmielewski wicemistrzem świata w pływaniu! "Byłem podekscytowany"

Crvena przekazała fatalne wieści. Jeden z liderów nie zagra z Lechem Poznań

Najbliższym rywalem mistrza Polski będzie FK Crvena zvezda. Będzie to niezwykle wymagający dwumecz, zwłaszcza że do serbskiej drużyny dołączyli niedawno m.in. Shavy Babicka z Toulouse czy Marko Arnautović, co pokazuje, że celem jest awans do fazy ligowej LM. Klub poinformował jednak w poniedziałek, że wyłączony z gry będzie za to skrzydłowy Nemanja Radonjić.

"Niestety, mamy złą wiadomość dla kibiców" - czytamy w oficjalnym komunikacie. Podano, że piłkarz "zerwał więzadła w kolanie" i "nie weźmie udziału w nadchodzących meczach". Wydaje się jednak, że nie doszło do pełnego zerwania, gdyż zdaniem serbskiego klubu piłkarz wróci do treningów w ciągu dwóch tygodni. Ale i tak dwumecz z Lechem przegapi!

Wszystko wskazuje na to, że lada chwila ogłoszony zostanie za to transfer Dusana Tadicia, który pozostaje bez klubu, od kiedy miesiąc temu wygasł jego kontrakt z Fenerbahce. Tym samym 36-latek wróci do Serbii po ponad dekadzie. Najlepszy okres zanotował oczywiście w Ajaxie, dla którego grał w latach 2018-23, wystąpił w 241 meczach, w których strzelił 105 goli i zaliczył 112 asyst.

Portal Mondo.rs informował, że napastnik będzie gotowy na rywalizację z Lechem, natomiast jest to nierealne, zwłaszcza że jeszcze nawet nie ogłoszono transferu. W ataku wyjdzie zatem zapewne niebezpieczny Cherif Ndiaye.

Mecz Lech - Crvena odbędzie się w środę 6 sierpnia. Początek o godz. 20:30.