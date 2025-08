"Mecz nienawiści" w el. Ligi Mistrzów. Policja postawiona w stan gotowości

Lech Poznań - Crvena zvezda, RB Salzburg - Club Brugge, Feyenoord - Fenerbahce - oto najciekawsze mecze III rundy el. Ligi Mistrzów, zwłaszcza dla polskich fanów. Skandynawscy kibice bacznie będą za to obserwować spotkanie mistrza Szwecji Malmoe FF z triumfatorem rozgrywek duńskiej Superligi FC Kopenhagą. I zapowiada się srogo - nie tylko na boisku, ale również na trybunach.

Duńska policja obawia się starcia z Malmoe FF. Oto jakie podjęto środki bezpieczeństwa

Oba miasta dzieli nieco ponad 40 km, natomiast relacje między fanami nie są zbyt dobre. Im bliżej do meczu, tym sytuacja staje się coraz bardziej napięta, o czym poinformował inspektor policji Peter Dahl w rozmowie z duńską telewizją publiczną. Pierwszy mecz odbędzie się za to w Malmoe, na który kibice gości dostali zaledwie 1000 biletów, co można uznać za prowokację

Dahl przyznał, że na rewanż wezwano za to dodatkowe oddziały policji - również konne. Policja będzie też używać dronów do obserwacji sytuacji. Inspektor wspomniał, że ostatni raz doszło do tego spotkania w 2019 roku i doszło do brutalnych zamieszek. Mało tego, kibice obu klubów z premedytacją atakowali funkcjonariuszy. Teraz postanowiono utworzyć specjalną sferę wokół stadionu Parken oraz w kilku sąsiadujących z nim dzielnicach. Na tym obszarze zakłócanie porządku będzie karane podwójnie.

Gdyby tego było mało, portal bold.dk poinformował, że inspektor Dahl rozpoczyna postępowanie przeciwko zawodnikowi Malmoe FF Jensowi Strygerowi Larsenowi, który jest wychowankiem duńskiego Broendby. Popadł on w kłopoty po tym, jak wraz ze szwedzkimi kibicami włączył się do śpiewu nienawiści skierowanego bezpośrednio do FC Kopenhagi.

Malmoe FF wyeliminowało w ubiegłym tygodniu łotewski RFS, a pomeczowa impreza na mieście zakończyła się nad ranem. - Nienawidzimy Kopenhagi - krzyczeli wówczas fani. Dahl przyznał, że jest rozczarowany zachowaniem piłkarza. - Zauważyłem, że reprezentant Danii był bardzo agresywny. Szkoda, że nie wszyscy - policja, kluby i zawodnicy - staramy się zwalczać zło, zamiast podsycać atmosferę - wyjaśnił.

Piłkarzem FC Kopenhagi jest Dominik Sarapata, który parę tygodni temu został wykupiony z Górnika Zabrze za cztery miliony euro. 29 lipca oficjalnie zadebiutował w nowej drużynie.