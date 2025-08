Co za metamorfoza Lewandowskiego. Internet oszalał

21 sierpnia Robert Lewandowski skończy 37 lat. Przed nim bardzo ważny sezon, bo prawdopodobnie będzie to ostatni sezon Polaka jako zawodnika Barcelony. - Czy to będzie ostatni rok mojego kontraktu? Nie wiem. Jestem spokojny. Teraz nie jest istotne, co wydarzy się po sezonie, tylko co wydarzy się w trakcie sezonu, co ja mogę w nim zrobić. Mam spokój ducha. Ważne jest to, co mam w sercu i głowie - mówił Lewandowski w jednym z wywiadów na początku przygotowań do nowego sezonu.

Oficjalny profil "433" na portalu X opublikował dwa zdjęcia Lewandowskiego z okresów przygotowawczych. Pierwsze z nich pochodziło z czasów gry dla Borussii Dortmund, a druga fotografia była już z tegorocznych przygotowań Barcelony w Korei Południowej. "Transformacja Lewandowskiego jest niesamowita" - czytamy we wpisie.

Internauci byli pod wrażeniem drogi, jaką przeszedł Lewandowski przez te lata. "Lewandowski jak dobre wino", "pracowitość, nastawienie i konsekwencja sprawiają, że jest maszyną", "niesamowite", "czy on je inaczej", "w zmianach z wiekiem nie ma nic szalonego", "do jego transformacji dochodziło już w Bayernie", "dlaczego na pierwszym zdjęciu wygląda jak Gavi" - czytamy pod wpisem "433" na portalu X.

Lewandowski grał w barwach Borussii Dortmund w latach 2010-2014, a potem przeniósł się bez kwoty odstępnego do Bayernu Monachium. W lipcu 2022 r. Lewandowski dołączył do FC Barcelony za 45 mln euro.

Ostatnio hiszpańskie media informowały, że Lewandowski cały czas jest poważnie kuszony przez kluby z Arabii Saudyjskiej. - Robert na 100 proc. zostaje w Barcelonie. Nie ma tematu Arabii Saudyjskiej - mówiła jedna z osób z otoczenia Lewandowskiego, co kategorycznie wykluczyło transfer tego lata. Być może Saudyjczycy wrócą do Roberta za rok, kiedy to już wygaśnie jego kontrakt z Barceloną.

Jan Tomaszewski radzi Lewandowskiemu, by ten jednak skorzystał z możliwości odejścia z Barcelony.

- Robert powinien zakończyć w tej chwili grę w Barcelonie i przejść właśnie na lżejszą grę do klubu z Arabii Saudyjskiej, tak jak to zrobili najlepsi piłkarze świata. Robert miał największy kontrakt i to było kulą u nogi dla Barcelony. W przypadku odejścia odblokuje nieprawdopodobnie dużo pieniędzy. Robert musi zdać sobie sprawę, że w tym sezonie będzie rezerwowym, będzie wchodził na podmęczonego przeciwnika. Oczy chcą, mózg chce, ale serce nie pozwala - mówił były reprezentant Polski.