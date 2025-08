Alarm w Legii. "To nie jest odpowiedni moment na rozgrywanie meczu"

Legia Warszawa notuje udany początek sezonu. Wojskowi nie zaznali jeszcze goryczy porażki. Teraz przed drużyną ze stolicy pojedynek wyjazdowy z AEK Larnaca w ramach III rundy eliminacji do Ligi Europy. Wydaje się, że to Legioniści są faworytem do zwycięstwa w dwumeczu z cypryjską drużyną. Najbliższe starcie może być jednak trudne dla podopiecznych Edwarda Iordanescu.





REKLAMA

Zobacz wideo Kobiety chcą zarabiać tyle samo co mężczyźni? Moura Pietrzak: Potrzebujemy dobrego wynagrodzenia, by móc po prostu grać

Karol Angielski ostrzega Legię. Chodzi o pogodę

W rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet" napastnik AEK Larnaca Karol Angielski zapowiada, że Legia może przegrać z pogodą. Cypryjskie upały i wilgotność potrafią sprawić problemy nawet mocnym zespołom.

- Na Cyprze trzeba się zaadaptować do pogody. Zawodnicy, którzy dołączyli do nas tego lata, nieco narzekają. Sam miałem podobnie. Z Legią zagramy o godzinie 18:30 - to nie jest odpowiedni moment latem na rozgrywanie meczu. Pogoda namiesza na boisku. Partizan i Celje przegrywały ostatnio w Larnace. Każdy z tych zespołów lepiej grał na swoim boisku - powiedział Angielski.



Sam piłkarz cypryjskiego zespołu podkreśla, że w Larnace jest cieplej i wilgotniej niż w Atenach. Trudno w ciągu dnia gdziekolwiek wyjść.

Larnaca nie zagra z Legią "na hurra"

W przeszłości Legia potrafiła już sobie poradzić z cypryjskim rywalem na wyjeździe. Wszyscy doskonale pamiętamy zwycięstwo z Omonią Nikozja (3:0). Angielski przyznaje, że wówczas Omonia była w słabej formie, a Legia obecnie nie może liczyć na taryfę ulgową.

- Celem jest awans. Musimy być cierpliwi i pokorni. Wiemy, że jeżeli z Legią coś nie wyjdzie, to jeszcze możemy walczyć o Ligę Konferencji. Dziś jednak myślimy tylko o meczu z legionistami w Larnace. Wojskowi są drużyną fizyczną, która ma duże umiejętności i doświadczonych zawodników. Dlatego z Legią nie zagramy na hurra - dodał.



W poprzedniej rundzie eliminacji do Ligi Europy AEK pokonał w dwumeczu Celje. Legioniści poradzili sobie natomiast z Banikiem Ostrawa.