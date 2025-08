Flick zdecydował ws. Lewandowskiego i Szczęsnego! Oto skład Barcelony

FC Barcelona ma za sobą dwa sparingi podczas touru w Azji. Zespół Hansiego Flicka zagrał już z Vissel Kobe (3:1) i Seoul FC (7:3). W obu tych meczach wystąpili Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski. W tym drugim z meczów Lewandowski strzelił gola. W poniedziałek o godz. 13:00 czasu polskiego Barcelona zagra z Daegu FC, aktualnie ostatnią drużyną ligi koreańskiej. Na jaki skład postawi Flick? Czy można liczyć na obu Polaków w wyjściowym składzie?

Oto wybory Flicka na ostatni sparing Barcelony w Azji. Wiadomo co z Polakami

Hiszpańskie media nie miały zgodności co do wytypowania wyjściowego składu Barcelony na sparing z Daegu FC, także z punktu widzenia polskich piłkarzy. Madrycka "Marca" typowała, że od pierwszej minuty zagra Szczęsny i Lewandowski, z kolei "Sport" przewidywał, że w bramce Barcelony pojawi się Joan Garcia, a na pozycji środkowego napastnika wystąpi Ferran Torresm, co sugerowało obu Polaków na ławce rezerwowych.

Zupełnie inaczej media też wytypowały cały skład ofensywnego tercetu Barcelony. W dzienniku "Marca" Lewandowski był uwzględniany wraz z Marcusem Rashfordem oraz Lamine'em Yamalem. "Sport" poza Rashfordem i Torresem wskazywał na Roony'ego Bardghjiego. Teraz jest już jasne, jakie są ostateczne wyboru Flicka na sparing z Daegu FC.

Skład Barcelony na mecz z Daegu FC:

Joan Garcia - Jules Kounde, Ronald Araujo, Gerard Martin, Alejandro Balde - Gavi, Frenkie de Jong, Lamine Yamal, Raphinha, Pedro Fernandez, Robert Lewandowski

Mecz FC Barcelona - Daegu FC rozpocznie się o godz. 13:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl, a także w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.