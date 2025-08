Arabowie chcieli obsypać Bednarka złotem. Agent zdradził kulisy transferu

Jan Bednarek po ośmiu latach gry w Southampton odszedł do FC Porto za 7,5 mln euro. Reprezentant Polski podpisał czteroletnią umowę z nowym zespołem. Jego przenosiny do Portugalii wywołały niemałe poruszenie w naszym kraju. Większość kibiców spodziewała się jego pozostania w Premier League lub związania się z zespołem mniejszego kalibru.

Agent ujawnia kulisy transferu Bednarka

Więcej na temat przenosin Bednarka do Portugalii powiedział Tomasz Magdziarz z "Fabryki Futbolu", która reprezentuje obrońcę. Agent ujawnił, że FC Porto było najbardziej zdeterminowane, aby pozyskać piłkarza. Sam Bednarek natomiast miał odrzucić oferty z Arabii Saudyjskiej.

- Porto było zdecydowanie pierwszym, a zarazem najlepszym wyborem. Najbardziej logicznym miejscem na kontynuowanie kariery. Poza tym było najbardziej zdeterminowane, by Jana pozyskać. Bednarek został sprawdzony perfekcyjnie i bardzo dokładnie pod każdym względem, nie tylko sportowym. Mimo ofert z Saudi League – i to nie jednego klubu – Jan uznał, że to nie ten czas. Chciał zostać w Europie. Myślał o klubie, który gra o trofea. Tego w Anglii najbardziej mu brakowało. Nie zwracał uwagi na pieniądze. Pierwszym pytaniem nie było to, ile będzie zarabiał. Serio. Priorytetem była gra w europejskich pucharach - powiedział w rozmowie z Polsatem Sport. Wraz z FC Porto Bednarek będzie rywalizować w Lidze Europy.

Reprezentant Polski ma za sobą już debiut w nowym klubie. W niedzielę FC Porto zagrało towarzysko z Atletico Madryt, a obrońca przebywał na murawie przez 52 minuty. - To było niesamowite przeżycie. Surrealistyczne. Stadion był pełny dwie godziny wcześniej, naprawdę mi się podobało - powiedział Polak.

Liga portugalska rusza już w tym tygodniu. W pierwszej kolejce FC Porto podejmie Vitorię Guimaraes. Spotkanie odbędzie się w sobotę o godzinie 21:00.