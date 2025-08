Oto pierwsze słowa Bednarka po debiucie w FC Porto

- Daliśmy z siebie wszystko i to zaangażowanie było kluczem. Oczywiście były trudne momenty, ale staraliśmy się sprostać wymaganiom z jednością - powiedział Jan Bednarek po debiucie w FC Porto. Reprezentant Polski został również zapytany o to, co może wnieść do drużyny. Nie uwierzysz, co odpowiedział.