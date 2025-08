Debiut Bednarka w FC Porto w meczu z Atletico. I to jaki! "Szef"

Po ośmiu latach na Wyspach Brytyjskich Jan Bednarek postanowił zmienić otoczenie. Reprezentant Polski zamienił Southampton na FC Porto za 7,5 mln euro. "W obronie Porto jest wielu młodych piłkarzy, dlatego też trener Francesco Farioli z radością wita doświadczonego gracza w wyjściowym składzie. 29-letni reprezentant Polski przybywa z Southampton, aby wypełnić tę lukę w niebiesko-białym składzie" - pisały portugalskie media po tym transferze.

Jan Bednarek zadebiutował w FC Porto

W niedzielę 3 sierpnia FC Porto rozegrało Sparing z Atletico Madryt. Jan Bednarek znalazł się w pierwszym składzie i rozegrał w sumie 52 minuty. W tym czasie Portugalczycy zdobyli jedynego gola. Jego autorem był Victor Froholdt, a asystował mu Brazylijczyk Pepe.

Serwis Flashscore ocenił występ Jana Bednarka na 7,4. Z kolei sofascore.com dała mu 7,1, co i tak było jednym z najwyższych w drużynie. Według statystyk Polak zanotował w tym czasie cztery wybicia, jeden przechwyt oraz wygrał 1/1 pojedynek powietrzny. 29-latek zanotował trzy straty, notując 61 kontaktów z piłką i 53 celnych podań (95 proc.). Reprezentant Polski zagrał trzy długie piłki (dwie celne) i miał jedno kluczowe podanie. Zmienił go Zaidu Sanusi - 28-letni Nigeryjczyk.

Tak kibice zareagowali na występ Polaka w sparingu z Atletico

Po zejściu Bednarka wynik się nie zmienił, a Portugalczycy wygrali sparing z Atletico Madryt 1:0. Na temat jego nieoficjalnego debiutu wypowiedzieli się także kibice. "Natychmiastowy efekt! Przyszedł, aby wnieść spokój do defensywy, jest bardzo opanowany, pod względem taktycznym nienaganny, a to daje nam pewność siebie. Trwało to zaledwie 45 minut, a Jan Bednarek pokazał już, na co go stać. Szef obrony!" - napisał w serwisie x kibic FC Porto.

"Podoba mi się Bednarek. Nie jest zbyt wyrazisty, ale wydaje mi się bardzo inteligentny i dobrze broni. To przerwanie w sytuacji 2 na 2 w 8. minucie pokazała, że jest bardzo inteligentny." - dodał kolejny.

"Bednarek jest bardzo pewny siebie, wnosi duże doświadczenie" - napisał następny.

Liga portugalska rusza w następnym tygodniu. W pierwszej kolejce FC Porto podejmie Vitorię Guimaraes w sobotę 9 sierpnia o godz. 21:00. W kolejną niedzielę 17.08 klub Bednarka uda się na wyjazd, gdzie zmierzy się z Gil Vicente.