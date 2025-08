Wygrał Ligę Mistrzów z Chelsea. Sensacyjny transfer Brazylijczyka

David Luiz na przestrzeni całej kariery grał dla m.in. Chelsea, Flamengo, Benfiki, PSG czy Arsenalu. Zanotował także 57 występów w barwach reprezentacji Brazylii. Ostatnie pół roku 38-latek spędził w brazylijskiej Fortalezie. Z kolei w niedzielny wieczór został ogłoszony jako nowy piłkarz cypryjskiego Pafos FC!

David Luiz nowym piłkarzem Pafos FC

"David Luiz jest tutaj. Klub Pafos FC z dumą ogłasza podpisanie kontraktu z brazylijską ikoną piłki nożnej Davidem Luizem, który podpisze z klubem kontrakt ważny do 2027 roku" - ogłosili mistrzowie Cypru w mediach społecznościowych. "Z Brazylii do Europy, od chwały Ligi Mistrzów do Copa Libertadores — teraz napisze nowy rozdział na Cyprze. Historyczny dzień dla naszego klubu. Rozpoczyna się nowa era. Przyszłość jest teraz i David Luiz jest jej częścią!" - dodano w kolejnym.

David Luiz dołączył do klubu na dwa dni przed rywalizacją w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów, w której Pafos FC zmierzy się w dwumeczu z Dynamem Kijów.

"Ten przełomowy transfer oznacza najważniejszy moment w historii cypryjskiej piłki nożnej — przybycie globalnej supergwiazdy, której imię rozbrzmiewało na największych stadionach świata" - podkreślono w oficjalnym komunikacie.

Największym sukcesem Davida Luiza jest bez wątpienia wygranie Ligi Mistrzów z Chelsea w 2012 roku. Wtedy "The Blues" w finale pokonali po serii rzutów karnych Bayern Monachium, eliminując w półfinale FC Barcelonę prowadzoną przez Pepa Guardiolę. Do tego ma na koncie m.in. mistrzostwo Anglii, dwie Ligi Europy, dwa mistrzostwa Francji, czy trzy Puchary Anglii. Razem z reprezentacją Brazylii wygrał Puchar Konfederacji w 2013 roku. Rok później na mundialu "Canarinhos" z Luizem w składzie zajęli czwarte miejsce, przegrywając w półfinale 1:7 z Niemcami, a w meczu o trzecie miejsce 0:3 z Holandią.