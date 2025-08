Van Persie szykuje sensacyjną zmianę dla Modera. Czegoś takiego jeszcze nie było

Jakub Moder zimą dołączył do Feyenoordu Rotterdam, który wykupił go z Brighton za 1,5 mln euro. Bardzo szybko stał się kluczowym graczem i trudno sobie teraz wyobrazić skład bez niego. Feyenoord dość przeciętnie radził sobie w przedsezonowych sparingach, natomiast już w środę 6 sierpnia czego go pierwszy mecz w el. Ligi Mistrzów z Fenerbahce. Jak się okazuje, Polak może niebawem zadebiutować na nowej pozycji.

REKLAMA

Zobacz wideo Krzysztof Chmielewski wicemistrzem świata w pływaniu! "Byłem podekscytowany"

Jakub Moder może zagrać na nowej pozycji. Van Persie rozważa dwie opcje

Feyenoord przystąpi do tego spotkania osłabiony. Niedawno z drużyną pożegnał się przecież David Hancko, który został wykupiony przez Atletico Madryt za 30 mln euro. Mało tego, niedostępni będą m.in. Gernot Trauner oraz Thomas Beelen. Tym samym jedynym pewniakiem jest pozyskany z belgijskiego Gent Tsuyoshi Watanabe. Kto zagra obok niego?

W ostatnim sparingu z VfL Wolfsburg na środku defensywy zagrał 18-letni Thijs Kraaijeveld, natomiast nie jest on jedyną opcją. Robin van Persie nie wykluczył, że na stoperze może wybiec... Jakub Moder. - Ten mecz wciąż jest zagadką, choć Thijs zagrał ostatnio bardzo dobrze. Mieliśmy nieco inny plan, ale teraz mamy zagwozdkę. Jan Plug oraz Moder również są alternatywami. Mamy problem na jednej lub dwóch pozycjach, ale nie zamierzamy przed tym uciekać - wyjaśnił podczas konferencji prasowej.

Portal www.fr12.nl uważa, że van Persie postawi finalnie właśnie na Polaka, zwłaszcza że - choć mógł on grać - sztab szkoleniowy nie chciał ryzykować i oszczędził go w sparingu z niemiecką ekipą. Serwis przeprowadził ankietę, kto powinien zagrać w środku defensywy. I wydaje się, że fani rozważają tylko Kraaijevelda oraz właśnie Modera.

Ten pierwszy uzyskał dotąd 47 proc. głosów, podczas gdy nasz piłkarz - 43 proc. Zaledwie 6 proc. osiągnął Plug, natomiast 4 proc. spośród 14 tys. ankietowanych (stan na 03.08, 15:50) zagłosowało na "inną opcję".

Feyenoord czeka teraz dwumecz z Fenerbahce Sebastiana Szymańskiego, natomiast w sobotę 9 sierpnia rozpocznie zmagania ligowe spotkaniem z NAC Breda. Celem będzie oczywiście odzyskanie mistrzostwa Holandii z rąk PSV.