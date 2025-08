Chłopiec podszedł do Lewandowskiego i pokazał mu to. Reakcja mówi wszystko

FC Barcelona przygotowuje się do nowego sezonu i obecnie przebywa na tourze w Korei Południowej. Jego zwieńczeniem będzie mecz towarzyski z Daegu FC, który odbędzie się w poniedziałek o godz. 13:00 czasu polskiego. Wcześniej Barcelona grała sparingi z Vissel Kobe (3:1) i Seoul FC (7:3). W tym drugim meczu jedną z bramek zdobył Robert Lewandowski. Piłkarze Barcelony cieszą się ogromną popularnością w Azji, o czym ostatnio mógł się przekonać Lewandowski.

Ten chłopiec wywołał uśmiech na twarzy Lewandowskiego. Co za reakcja Polaka

Przed meczem towarzyskim Barcelony z Daegu FC piłkarze Barcelony spotkali się z dziećmi, by zrobić sobie z nimi zdjęcia i rozdać autografy. Na nagraniu opublikowanym na portalu X widać, że w takim spotkaniu uczestniczyli Fermin Lopez, Pedri i Robert Lewandowski.

Jeden z chłopców podszedł do Polaka, a gdy Robert podpisywał koszulkę, to chłopiec wykonał jego cieszynkę, tj. trzymał zaciśnięte pięści przed klatką piersiową. To zachowanie od razu spodobało się Lewandowskiego. "Dzieciak zrobił celebrację Lewandowskiego" - czytamy na portalu X.

Lewandowski trafi do Arabii Saudyjskiej? "Nie ma tematu"

Wiele wskazuje na to, że to będzie ostatni sezon Lewandowskiego w roli piłkarza Barcelony. Kontrakt Polaka wygasa w czerwcu przyszłego roku i prawdopodobnie nie będzie przedłużony, bo Lewandowski będzie kończył te rozgrywki w wieku 37 lat.

- Nie wiem, czy to będzie mój ostatni sezon w Barcelonie. Nie myślę o tym i zachowuję pełen spokój. To teraz nie jest ważne. Ważne jest to, co będę mógł zrobić w tym sezonie. Najważniejsze jest to, w jakim kierunku wszyscy chcemy podążać i ile tytułów chcemy wygrać, nie moje bramki - mówił Lewandowski w jednym z wywiadów.

Ostatnio Lewandowski znalazł się na okładce jednego z hiszpańskich dzienników w związku z plotkami, które łączyły go z transferem do jednego z klubów pochodzących z Arabii Saudyjskiej. - Robert na 100 proc. zostaje w Barcelonie. Nie ma tematu Arabii Saudyjskiej - przekazała jedna z osób z otoczenia napastnika Barcelony.

FC Barcelona rozpocznie nowy sezon ligi hiszpańskiej od wyjazdowego spotkania z Realem Mallorka, które odbędzie się 16 sierpnia o godz. 19:30. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.