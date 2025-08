Filippo Inzaghi zachwycony kadrowiczem Probierza. "Niesamowicie silny"

Niedawno głośno zrobiło się o Patryku Pedzie, który otrzymał sensacyjne powołanie od Michała Probierza. Defensor wystąpił nawet w trzech meczach el. do mistrzostw Europy, notując łącznie 208 minut. W 2023 roku zawodnik trafił do Palermo, ale nie mógł się przebić do składu. W związku z tym był wypożyczany a to do SPAL, albo Juve Stabia.

Włoska legenda chwali Patryka Pedę

W lipcu 2025 roku zawodnik wrócił do macierzystego klubu i rozpoczął z nim przygotowania do nowego sezonu. W zespole zastał nowego trenera i legendę włoskiej piłki - Filippo Inzaghiego, który przejął klub 17 czerwca 2025 roku. Drugoligowe Palermo zakończyło obóz treningowy w Chatillon. Po powrocie szkoleniowiec opowiedział o swoich odczuciach po wymagającym wyjeździe.

- Jestem bardzo zadowolony. Z przyjemnością oglądałem grę Palermo, nawet jeśli było trochę nierówno. To właściwa mentalność. To był wymagający obóz treningowy, wyczerpujący, ale wróciliśmy bez kontuzji. To było dla mnie najważniejsze. Chłopaki czują się dobrze i będą w stu proc. gotowi do gry w lidze - oświadczył, cytowany przez sporticily.it.

Inzaghi skupił się także na poszczególnych zawodnikach, w tym o Patryku Pedzie. - Jest niesamowicie silny, może grać wszędzie. Nie wiem, czy zagra od pierwszej minuty, czy wejdzie w trakcie meczu, ale jest ważny. Palumbo jako pierwszy wie, że musi dużo pracować, jest w tyle, ale to normalne. Jest niezwykły i ważny. Wiemy, że trzeba być w 100 proc. gotowym. Mieliśmy nadzieję, że przyjedzie wcześniej. Bani natomiast przeszedł całą przygotowawczą fazę - kontynuował.

- Mattia Bani może grać na każdej pozycji na boisku tak, jak Magnani i Peda. Na razie widzę go jako środkowego obrońcę pod nieobecność Magnaniego, ale nic nie jest przesądzone - dodał.

Zespół Patryka Pedy zagra z Manchesterem City

Na zakończenie przygotowań Palermo zmierzy się w sparingu z Manchesterem City w sobotę 9 sierpnia. Patryk Peda będzie miał szansę pokazać się na tle wyżej notowanego rywala. Jeszcze tydzień później (16.08) klub Polaka zmierzy się z Cremonese w Pucharze Włoch. 23 sierpnia drużyna rozpocznie rywalizację w Serie B od potyczki z Reggianą.

W minionym sezonie Palermo zajęło ósme miejsce w Serie B. Juve Stabia, gdzie był wypożyczony Peda, uplasowało się na piątym miejscu i awansowało do baraży. Tam polegli w 1/2 finału z Cremonese, które ostatecznie awansowało do Serie A po zwycięstwie ze Spezią Calcio.