Sensacyjny lider Ekstraklasy! Tak wygląda tabela

Do polskiej elity Wisła awansowała jako ostatnia, po wygranych barażach, stąd uważano ją za najsłabszego beniaminka i w ogóle jedną z najgorszych drużyn. Tymczasem to oni zaliczyli najlepszy początek sezonu. Najpierw pokonali u siebie 2:0 Koronę Kielce. Wówczas można było powiedzieć, że szybka czerwona kartka dla gości ustawiła tamto spotkanie. Jednak w drugiej kolejce Wisła przywiozła trzy punkty z Częstochowy. Wygrana 2:1 na terenie wicemistrza kraju już musiała robić wrażenie.

Trzecie zwycięstwo z rzędu! Tym razem Piast nie dał rady

W trzeciej kolejce Ekstraklasy drużyna z Płocka podjęła Piasta Gliwice, który jednak z powodu przełożonego spotkania z Lechem Poznań grał swój drugi ligowy mecz. I blisko 10 tysięcy fanów zgromadzonych na stadionie im. Kazimierza Górskiego ponownie mogło być dumnych z podopiecznych trenera Mariusza Misiury.

Wisła bowiem jest zespołem, który ma na siebie pomysł na boisku. Oddaje piłkę rywalowi, ale za to jest szalenie skuteczna, dobra w kontratakach i stałych fragmentach gry, a przy tym uważna w obronie. Tak było w piątek, gdy piłkarze Piasta trzymali futbolówkę przy nodze przez 70% czasu, ale oddał zaledwie jeden celny strzał na bramkę.

I już na przerwę schodził z bramką straty, strzeloną przez Wisłę po świetnej akcji. W 44. minucie Kevin Custovic zagrał piłkę do Wiktora Nowaka. Ten przytomnie trącił futbolówkę do Dominika Kuna, który następnie wypatrzył w polu karnym Jorge Jimeneza. Hiszpan z najbliższej odległości skierował piłkę głową do siatki.

W drugiej połowie obraz gry nie uległ zmianie. Piast Gliwice miał piłkę, lecz mimo to przebieg wydarzeń na boisku kontrolowali gospodarze, którzy w 61. minucie powiększyli prowadzenie. A to za sprawą świetnego strzału Kuna z szesnastego metra, oraz Frantiska Placha, który wyrasta na największego pechowca sezonu. Po tym, jak w derbowym meczu z Górnikiem Zabrze piłka wpadła mu do siatki pomiędzy nogami, tym razem strzał Kuna odbił się od poprzeczki, pleców Słowaka i wpadł do bramki. Plach zaliczył więc samobója.

Tak wygląda tabela Ekstraklasy. Płock liderem!

Wynik meczu nie uległ już zmianie, a to oznaczało, że po trzeciej grze Wisła Płock ma na koncie trzy wygrane i zajmuje pierwsze miejsce w tabeli. Zupełnie odmienne nastroje panują w Gliwicach, gdyż Piast poniósł drugą porażkę z rzędu i jest dopiero na 17. miejscu z zerem punktów. Niżej znajduje się tylko Lechia Gdańsk, która rozpoczęła sezon z pięcioma ujemnymi "oczkami".

W pierwszym meczu trzeciej kolejki ekstraklasy Zagłębie Lubin grało z Koroną Kielce. Zespoły podzieliły się punktami po remisie 1:1, który chyba nie urządza żadnej ze stron. Korona aktualnie plasuje się na 16. miejscu w tabeli, zaś "Miedziowi" są tylko trzy pozycje wyżej.

