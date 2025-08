Serbowie napisali kilka słów prawdy po meczu z Jagiellonią. Brutalne

Jagiellonia Białystok pokonała w czwartek Novi Pazar 3:1 i przypieczętowała awans do kolejnej rundy Ligi Konferencji. Bohaterem został Afimico Pululu, który zdobył dwie bramki i po słabszym okresie udowadnia, że jest on już przeszłością. Błysnął również Dawid Drachal, który coraz lepiej prezentuje się w barwach nowego zespołu. Krótko mówiąc: nie było złudzeń, która drużyna jest lepsza i ma bardziej jakościowych piłkarzy.

Serbowie reagują na porażkę z Jagiellonią Białystok. "Fiatem nie można wjechać do Europy"

Tuż po zakończeniu spotkania na zwycięstwo Jagiellonii zareagowały serbskie media. "Koniec europejskiego marzenia" - przekazał portal nova.rs. "Faworytem w tej parze była Jagiellonia, która w poprzednim sezonie rywalizowała w ćwierćfinale Ligi Konferencji. Z kolei FK Novi Pazar był debiutantem w europejskich pucharach i marzył o sprawieniu sensacji. Tej jednak nie było" - czytamy.

Maxbetsports.rs docenił za to piłkarza polskiej drużyny. "Pululu katem. Chyba nikt nie spodziewał się, że ten sam zawodnik ponownie okaże się zabójczy dla serbskiego zespołu. W 50. minucie przełamał blokadę gości i potwierdził zwycięstwo Jagiellonii, rozwiewając tym samym wszelkie wątpliwości co do awansu do III rundy eliminacji Ligi Konferencji" - napisano.

Blic.rs brutalnie ocenił ten dwumecz. "Novi Pazar dostał policzek, żeby zapamiętał, że Fiatem nie można wjechać do Europy: Ljajić nie ma z kim grać, koniec marzeń" - stwierdzono. "Od czwartku do czwartku - tyle trwała europejska historia Novego Pazaru. (...) Polacy byli jeszcze bardziej przekonujący na swoim boisku i tym samym awansowali" - oznajmiono.

Podobne zdanie mieli też dziennikarze informer.rs. "Z ręką na sercu, Jagiellonia pokazała, że jest znacznie lepszym rywalem niż Novi Pazar. Od samego początku meczu bramka wisiała w powietrzu, a wyłącznie niezdarność niektórych zawodników sprawiła, że Jaga nie zeszła na przerwę z przewagą" - podkreślono.

Portal Kurir.rs zakomunikował, że "europejska bajka" Novi Pazar zakończyła się w Polsce. "Piłkarze Pazaru zawiedli, Pululu po raz kolejny okazał się koszmarem dla serbskiej drużyny" - podsumowano. Jagiellonia zmierzy się w kolejnej rundzie Ligi Konferencji z duńskim Silkeborgiem.