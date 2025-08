Oto co Czesi napisali po meczu z Legią. Zachwycają się polskim piłkarzem

Legia wyszła na to spotkanie w teoretycznie najmocniejszym składzie. Spore zaskoczenie wywołała jednak linia ataku, gdyż obok Ryoyi Morishity oraz Wahana Biczachcziana na boisku pojawił się Jean-Pierre Nsame. I jak się później okazało, był on kluczowym graczem, który miał duży wkład przy awansie do kolejnego etapu. Legia pokonała Banika 2:1 po golach właśnie Kameruńczyka oraz indywidualnej akcji Morishity i trafieniu samobójczym.

REKLAMA

Zobacz wideo Krzysztof Chmielewski wicemistrzem świata w pływaniu! "Byłem podekscytowany"

Czesi reagują na zwycięstwo Legii. "Przeklęte rzuty karne"

Tuż po zakończeniu spotkania rozczarowania nie kryły czeskie media. "Banik rozegrał w Warszawie koszmarny mecz" - czytamy w tytule artykułu portalu sport.aktualne.cz. Dziennikarze zaznaczyli, że Banik "zaoferował ofensywne widowisko w fantastycznej atmosferze", natomiast finalnie to "kocioł" Legii mógł świętować triumf. Piłkarze Edwarda Iordanescu, zwłaszcza w drugiej odsłonie, "kontrolowali grę" i "nie pozwolili gościom na stworzenie sobie żadnych okazji".

Denik.cz oznajmił, że o wyniku zadecydowały "przeklęte rzuty karne". Portal wyznał, że "zgodnie z oczekiwaniami", piłkarze Legii "spisali się lepiej". Goście "przetrwali" za to "pięć ostrzeżeń" w pierwszej odsłonie. Ale szczęście sprzyjało im do 54. minuty, od tamtej pory gra była znacznie bardziej "ostrożna". I choć "nadzieja odżyła" pod koniec, to Buchta nie wykorzystał rzutu karnego i Banik odpadł z rozgrywek.

Portal tn.nova.cz przekazał, że Banik jest "poza Ligą Europy". "Pechowy samobój i niewykorzystany rzut karny złamały drogę do awansu" - czytamy. Dziennikarze słusznie twierdzą, że mogła być dogrywka, natomiast Buchta nie wykorzystał rzutu karnego - uderzył bardzo słabo, a Banik stracił "wyjątkową okazję" do wyrównania.

"Marzenie o jesiennej Lidze Europy prysło" - zakomunikował portal idnes.cz. Przypomniał również ubiegły rok i rozczarowanie po rzutach karnych w meczu IV rundy el. Ligi Konferencji z FC Kopenhagą, kiedy w serii "jedenastek" aż czterech zawodników nie trafiło do siatki. "Banik był bardzo bierny, błagał o wyrównanie" - oznajmiono, dodając, że zespół i tak miał sporo szczęścia.

Na koniec krótkie podsumowanie zamieścił też isport.blesk.cz. "Podczas gdy tenisistka Katerina Siniakova osiągnęła cel, jakim był awans do półfinału turnieju w Warszawie, piłkarze Banika kilka metrów dalej stracili szanse na przejście do kolejnej rundy Ligi Europy" - przekazano.

Mimo że drużynie kibicowało aż dwa tysiące fanów, to nie udało się wygrać. Dziennikarze wyróżnili za to Pawła Wszołka, który ich zdaniem był "fantastyczny" i "niestrudzony bieganiem". "To był równie smutny finał, jak ten z Duńczykami rok temu" - podsumowano.