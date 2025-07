Hajto ujawnia. "Rozmawiałem z jednym z polskich siatkarzy"

Tomasz Hajto to wielokrotny reprezentant Polski i jeden z naszych najlepszych piłkarzy przełomu XX i XXI wieku. W latach 1997-2005 występował w Bundeslidze, będąc m.in. podporą FC Schalke 04. Karierę zawodniczą zakończył w 2010 roku i od tamtego czasu zajął się pracą trenerską, ale ta nie poszła po jego myśli. Hajto znakomicie odnalazł się za to w studiach telewizyjnych, w których widzimy go do dzisiaj.

Hajto wypowiedział się na temat Grbicia. Zaskakujący obrót spraw

Obecnie wypowiedzi Hajty można posłuchać nie tylko na kanałach Polsatu Sport, ale platformie Youtube, gdzie ma swój program - "Hajto Wślizgiem". W pierwszym odcinku reprezentant Polski odniósł się do zmiany na stanowisku selekcjonera Biało-Czerwonych. Stwierdził, że Jan Urban będzie miał, co robić w nadchodzących miesiącach. - Potrzebujemy kolektywu, który będzie chciał pracować przez pełne 90 minut. Wydaje mi się, że w ostatnim czasie rozsypały się trochę zasady. Niektórzy traktowali przyjazd na reprezentację jak odpoczynek - rzucił Hajto.

Po chwili były piłkarz niespodziewanie zwrócił się jednak w kierunku innej dyscypliny. I pochwalił przy tym Nikolę Grbicia, trenera siatkarskiej kadry.

- Rozmawiałem niedawno z jednym z polskich siatkarzy, który sporo w życiu wygrał. Zwrócił mi uwagę na to, że od wielu lat nasza reprezentacja ma zagranicznych selekcjonerów, którzy są niesamowicie wymagający. Powiedział, że z Grbiciem i innymi trenerami nie ma dyskusji. Jest szef, są jasne polecenia, które się wykonuje. [...] Dlatego w siatkówce są sukcesy. Jeśli chcemy tego samego w piłce, muszą przyjść żelazne reguły - zakończył były zawodnik Schalke.

Tomasz Hajto w reprezentacji Polski wystąpił w 62 meczach, w których zdobył 6 bramek. Był częścią drużyny Jerzego Engela na mundialu w 2002 roku.