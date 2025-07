Hiszpanie zabrali głos ws. Szczęsnego. "Został ukarany"

FC Barcelona urządziła sobie trening strzelecki podczas meczu towarzyskiego z Seoul FC. Mistrzowie Hiszpanii wygrali 7:3 z rywalem z Korei Południowej, a w drugiej połowie na boisku pojawił się Wojciech Szczęsny. Oto jak ocenili go dziennikarze z Hiszpanii. "Pokazał, że choć akceptuje swoją rolę, to swoim doświadczeniem zmobilizuje Joana Garcię do działania" - czytamy.