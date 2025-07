Nagle gruchnęły wieści o transferze największej gwiazdy Ekstraklasy!

Pogoń Szczecin przeciętnie rozpoczęła sezon. Pierwszy mecz to była kompromitacja. Porażka 1:5 z Radomiakiem odbiła się na wszystkich zarówno na zawodnikach, jak i władzach klubu. Drugie spotkanie było jednak zupełnie inne. Pogoń, choć przegrywała z Motorem Lublin po fatalnym błędzie Valentina Cojocaru, ostatecznie rozbiła rywala aż 4:1. Dublet zanotował nie kto inny jak Efthymios Koulouris, który lada moment może opuścić drużynę.

Efthymios Koulouris może trafić do Serie A. Sensacyjne wieści

82 mecze, 52 gole, sześć asyst - tak wyglądają statystyki Koulourisa w Pogoni Szczecin. Jego kontrakt wygasa z końcem czerwca przyszłego roku, dlatego to ostatni moment, by na nim zarobić. Pogoń nie chce jednak tego robić i chce przedłużyć z nim umowę. Czy się uda? Nie wiadomo. Wiemy jednak, że napastnik właśnie wzbudził zainteresowanie jednego z klubów Serie A.

Nie ma niespodzianki - chodzi o Udinese Calcio, którego trenerem jest Kosta Runjaić, o czym poinformował dziennikarz Mirko Di Natale. Zaznaczył on, że w zeszłym sezonie snajper zanotował 28 bramek, co było czwartym wynikiem w Europie po Viktorze Gyokeresie, Kylianie Mbappe oraz Mohamedzie Salahu.

Gdyby transfer doszedł do skutku, byłby to kolejny zawodnik z ekstraklasy, który w ostatnim czasie wzmocnił włoską drużynę. Przed rokiem pozyskany z Lecha Poznań został przecież Jesper Karlstrom. Nie można również nie wspomnieć o ostatnim doniesieniach, jakoby do Udinese miał dołączyć reprezentant Polski Jakub Piotrowski.

"Z naszych informacji wynika, że negocjacje są w toku. Nie można w tym momencie przesądzić, że dojdzie do ostatecznego porozumienia wszystkich stron, ale taki scenariusz jest jak najbardziej możliwy" - podał portal Goal.pl. Gianluigi Longari potwierdził te wieści.

Efthymios Koulouris jest wyceniany przez portal Transfermarkt za 3,5 mln euro. Jakiś czas temu Dynamo Moskwa proponowało za to za niego sześć milionów euro, natomiast oferta została odrzucona przez Pogoń z uwagi na wojnę w Ukrainie.