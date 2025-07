Lech Poznań rozpoczął spotkanie z Breidbalik bez kilku podstawowych graczy m.in. Afonso Sousy, Mateusza Skrzypczaka, Antonio Milicia czy Filipa Jagiełły. Na boisku pojawili się za to dotychczasowy rezerwowi: Joao Moutinho, Wojciech Mońka czy Timothy Ouma. Na szpicy wybiegł oczywiście niezawodny kapitan Mikael Ishak.

Wpadka TVP przed meczem Lecha w Lidze Mistrzów. "Ale jakie ma ciśnienie ta pompa, ty"

Zanim mecz się rozpoczął, doszło do małej wpadki stacji TVP Sport. Realizatorzy transmisji zapomnieli wyłączyć mikrofony komentatorom - Grzegorzowi Mielcarskiemu oraz Mateuszowi Borkowi. Tym samym można było usłyszeć ciekawą rozmowę. - Ile mamy do wejścia? - zapytał były asystent selekcjonera reprezentacji Polski. - Sześć minut - usłyszał.

Mielcarski przyznał, że w cztery minuty udałoby się przedstawić historię Islandii. Borek wówczas przerwał mu myśl i zaczął mówić o... reprezentacji Niemiec. - Mówiłem, że tak się wydarzy. Ter Stegen operacja, Trapp stracił miejsce w składzie Eintrachtu, Neuer jeszcze zagra na mistrzostwach świata. Nie ma kto bronić w Niemczech - oznajmił.

Mielcarski wrócił jednak myślami na Islandię. - Pierwszy raz widzę sztuczną... Ale jakie ma ciśnienie ta pompa, ty - mówił. - Specjalnie to robią - wtrącił mu Borek. - No specjalnie, specjalnie. Ale że to ma taki zasięg... - tłumaczył zaskoczony Mielcarski. Komentatorzy nie wiedzieli, że fani ich słyszą. Na całe szczęście była to tylko krótka rozmowa, bez żadnych wulgaryzmów.

Po niespełna 20 minutach Lech remisuje z Breidablikiem 0:0.