Reprezentant Polski opuścił Serie A. Oto jego nowy klub

Sytuacja Mateusza Wieteski w Cagliari przed nadchodzącym sezonem była jasna. Jeśli Polak chce grać regularnie i walczyć o kolejne powołania do reprezentacji Polski, musi zmienić klub. Wypożyczenie do greckiego PAOK-u Saloniki miał co prawda w miarę udane, choć pod koniec sezonu stracił miejsce w wyjściowej jedenastce. Jednak we Włoszech nikt nie miał najmniejszego zamiaru na niego stawiać.

Wieteska otrzymał kolejną szansę. Tym razem Turcja

W końcu jednak pojawiło się zainteresowanie naszym reprezentantem, a przybyło ono prosto z Turcji. Wieteska znalazł się na celowniku Kocaelisporu, beniaminka tamtejszej ekstraklasy, który szukał wzmocnień przed nadchodzącą walką o utrzymanie w Super Lig. Tureckie media informowały, że w grę wchodziło wypożyczenie z opcją ewentualnego wykupu.

Tam zdecydowanie powinien grać. Dobre wieści dla Urbana?

I tak też zresztą ostatecznie się stało. Kocaelispor w środowe popołudnie 30 lipca oficjalnie poinformował, że Mateusz Wieteska został nowym piłkarzem tego klubu. Został on wypożyczony z Cagliari do końca sezonu 2025/26 z opcją wykupu, jeśli się sprawdzi. Tureckie media informowały, że klauzula wykupu stanie się obowiązkowa, jeśli Kocaelisporowi uda się utrzymać na najwyższym poziomie rozgrywkowym, choć kluby oczywiście tego nie potwierdziły.

Transfer Wieteski może potencjalnie być dobrą wiadomością dla Jana Urbana. Nasza reprezentacja nie cierpi na nadmiar regularnie grających stoperów, a były defensor Legii Warszawa będzie miał na to spore szanse. Wieteska był regualrnie powoływany do kadry przez byłego już selekcjonera Michała Probierza. Zagrał nawet w dwóch pierwszych meczach eliminacji do mundialu 2026 z Litwą (1:0) i Maltą (2:0).