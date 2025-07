- Pena szuka klubu, a ter Stegen nie zagra już w Barcelonie, a podejrzewam, że w styczniu odejdzie, by znaleźć klub przed mundialem. Hierarchia bramkarzy w tej chwili wygląda następująco, numerem jeden jest Joan Garcia, numerem dwa Szczęsny, numerem trzy ter Stegen, a numer cztery to Pena - oznajmił ostatnio dziennikarz Alex Pintanel z katalońskojęzycznego portalu RAC1, tłumacząc sytuację bramkarzy w FC Barcelonie. Co będzie zatem z Inakim Peną?

Co dalej z Inakim Peną? Hiszpanie ujawniają sensacyjne wieści

Dziennik "Sport" ujawnił w środę, że przyszłość Peni "zależy od rejestracji w Barcelonie". Bramkarz wciąż prowadzi rozmowy na temat rozwiązania kontraktu, zwłaszcza że wzbudza bardzo duże zainteresowanie. Negocjacje zostały jednak wstrzymane, aż uda się zarejestrować sprowadzonego z Espanyolu Joana Garcię oraz Wojciecha Szczęsnego. Na ten moment jedynym zarejestrowanym bramkarzem, nie licząc niedostępnego Marca-Andre ter Stegena, jest właśnie Pena.

Hiszpan czeka na oferty, choć odejście "nie będzie wcale łatwe". Pozostał mu przecież rok kontraktu, a kluby, które chcą go sprowadzić, nie mogą sobie zbytnio na niego pozwolić. Dziennikarze twierdzą, że "konieczne będzie zatem rozwiązanie umowy". Obecnie dwa zespoły monitorują sytuację: Celta Vigo oraz Sevilla, które poszukują "solidnego bramkarza". Nikt nie zamierza jednak za niego płacić, gdyż chcą go sprowadzić bezgotówkowo oraz zgodnie "z limitem płacowym".

FC Barcelona działa na razie z "najwyższą ostrożnością" i czeka na to, co zdecydują władze ligi. Kontuzja ter Stegena może jednak pomóc zarejestrować zarówno Szczęsnego, jak i Garcię. "Panuje optymizm, choć terminy są bardzo napięte" - przekazano.

Mimo wszystko dziennikarze zaznaczają, że Pena podszedł do okresu przygotowawczego z "najwyższym profesjonalizmem" i "jest przygotowany na wszystko". FC Barcelona jest jednak przekonana, że w przyszłym sezonie tercet bramkarzy stworzą: Garcia, Szczęsny oraz Diego Kochen.

FC Barcelona ma za sobą już pierwszy sparing po przerwie. Piłkarze Hansiego Flicka pokonali w niedzielę Vissel Kobe 3:1. Już w czwartek czeka ich za to mecz z FC Seoul, natomiast 4 sierpnia zmierzą się oni z FC Daegu. Drużyna rozpocznie zmagania ligowe 16 sierpnia spotkaniem z RCD Mallorca.