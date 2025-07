Dogadali się! Nie tylko Bednarek, Polak przenosi się do FC Porto

We wtorek Jan Bednarek oficjalnie został nowym zawodnikiem FC Porto, a teraz wygląda na to, że dołączy do niego kolejny Polak. Jak informują Meczyki: o krok od gry w portugalskim gigancie jest utalentowany piłkarz rezerw Śląska Wrocław. Pozostaje jeszcze uzyskanie zgody UEFA, która musi akceptować transfery niepełnoletnich zawodników.