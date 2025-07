Tak ocenili szanse Ewy Pajor na Złotą Piłkę. To byłoby coś historycznego!

Ewa Pajor, podobnie jak Robert Lewandowski w męskim futbolu, jako jedyna zawodniczka z naszego kraju w XXI wieku weszła na poziom uprawniający ją do rozmawiania o niej w kontekście Złotej Piłki. Oczywiście takiego pułapu jak Robert jeszcze nie osiągnęła, jej najlepszy wynik to 18. miejsce za sezon 2022/23. Natomiast nikt nie ma wątpliwości, że to nie jest także jej sufit. Szczególnie po takim sezonie jak miniony.

Barcelona szybko stała się placem zabaw dla Pajor. Co za forma!

Pajor weszła do zespołu FC Barcelony jak do siebie. Została królową strzelczyń ligi hiszpańskiej, mistrzynią Hiszpanii, zdobywczynią Pucharu Królowej. Nie udało się tylko wygrać Ligi Mistrzyń, gdyż Katalonki przegrały w finale z Arsenalem 0:1. To był jednak znakomity sezon z wisienką na torcie w postaci debiutu na mistrzostwach Europy z reprezentacją Polski i pierwszym golem na dużym turnieju w starciu z Danią (3:2). Portal goal.com stworzył ranking piętnastu zawodniczek, które zdaniem tamtejszych dziennikarzy mają największe szanse na Złotą Piłkę za rok 2025. Znalazło się w nim nazwisko m.in. Polki, która jeśli faktycznie zajęłaby co najmniej przewidywane dla niej miejsce, osiągnęłaby najlepszy wynik w karierze.

Polka w Top 10 Złotej Piłki? To byłoby coś historycznego!

Mowa bowiem o dziesiątym miejscu. - Pajor miała głosy w dwóch poprzednich edycjach Złotej Piłki, ale nigdy nie była nawet blisko ścisłej czołówki. To najpewniej zmieni się w 2025 roku. Zamieniła Wolfsburg na Barcelonę i strzelała gole jak nikt inny, odgrywając kluczową rolę w zdobyciu przez Barcelonę wszystkich trofeów w Hiszpanii oraz dotarciu do finału Ligi Mistrzyń. Zadebiutowała też z reprezentacją Polski na Euro. Nie wyszły z grupy, ale to nigdy nie było wysoce prawdopodobne. Odegrała za to kluczową rolę w pierwszym polskim zwycięstwie na dużym turnieju przeciwko Danii - czytamy w uzasadnieniu.

Przed Polką w rankingu znalazły się cztery jej koleżanki z FC Barcelony: Caroline Graham Hansen (7. miejsce), Patri Guijarro (6. miejsce), Aitana Bonmati (3. miejsce) i Alexia Putellas (2. miejsce). Zdaniem goal.com największe szanse na Złotą Piłkę ma Mariona Caldentey z Arsenalu, która wygrała z londyńskim klubem Ligę Mistrzyń, strzeliła 23 gole i dorzuciła jeszcze wicemistrzostwo Europy z reprezentacją Hiszpanii.