Zjazd wielkiego talentu stał się faktem. Niedawno grał z Lewandowskim

Trwa letnie okno transferowe. Europejskie kluby sposobią się do nowego sezonu, sprowadzając nowych piłkarzy. Część z nich pozbywa się też zbędnych zawodników. W tym gronie znalazła się Chelsea, która po niespełna roku podziękowała Joao Felixowi.

Felix przemówił. Ma nowy klub

"Jestem tu, by szerzyć radość. Wygrajmy razem" - takimi słowami Joao Felix powitał kibiców Al-Nassr. Portugalczyk został zaprezentowany jako nowy zawodnik saudyjskiego klubu. To dla niego kolejny przystanek i nadzieja na znalezienie stabilnego miejsca do kontynuowania kariery.

Felix w listopadzie skończy 26 lat i w ciągu ostatnich kilku sezonów przeszedł drogę od jednego z największych europejskich talentów do aspirującego, piłkarskiego obieżyświata. W 2019 roku Atletico Madryt zapłaciło za niego Benfice aż 127 milionów euro. Po czterech latach gry w stolicy Hiszpanii trafił do FC Barcelony na roczne wypożyczenie. Ostatecznie w sierpniu 2024 roku madrytczycy sprzedali go do Chelsea, odzyskując kwotę mniejszą niż połowę wydanej (52 miliony euro). Co ciekawe - w Chelsea występował już wcześniej - wiosną 2023 roku.

Drugi pobyt w Londynie nie był jednak udany i po niecałych sześciu miesiącach doszło... do kolejnego wypożyczenia. Tym razem Felix powędrował do Mediolanu. Kibice Milanu nie będą go jednak dobrze wspominać. Wystąpił w 21 meczach, zdobywając trzy gole i notując jedną asystę.

Według Transfermarkt Chelsea za jego transfer do Al-Nassr zainkasuje 30 milionów euro. Łącznie Joao Felix w swojej karierze kosztował już ponad 225 milionów euro, a mimo to trudno mówić o tym, by spełnił pokładane w nim nadzieje.

Joao Felix to 45-krotny reprezentant Portugalii. Zdobył dla niej dziewięć goli. Wystąpił na Euro 2020 i Euro 2024, a także na mundialu w 2022 roku. Z drużyną narodową w 2019 roku wygrał Ligę Narodów UEFA.

Warto dodać, że w Al-Nassr Felix spotka się ze swoimi rodakami Cristiano Ronaldo i Otavio.