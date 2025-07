Oto co piłkarze FC Porto przygotowali na powitanie Bednarka. Mogło zaboleć

Jan Bednarek po ośmiu latach gry w Southampton (z przerwą na półroczne wypożyczenie do Aston Villi) odszedł do FC Porto za 7,5 mln euro. Reprezentant Polski podpisał czteroletnią umowę i momentalnie zabrał się do pracy.

Jan Bednarek przywitany na pierwszym treningu w FC Porto

We wtorek obrońca pojawił się na pierwszym treningu. Co oczywiście było sporym wydarzeniem - w mediach społecznościowych Porto ukazało się nagranie, na którym widać zawodnika pokonującego "tunel" złożony z klubowych kolegów. Ci na powitanie bili mu brawo, a gdy przebiegał między nimi, klepali go po głowie i plecach, co mogło go trochę zaboleć.

Jak widać, Bednarek został dobrze przyjęty w nowym zespole. A co może wnieść? "W obronie Porto jest wielu młodych piłkarzy, dlatego też trener Francesco Farioli z radością wita doświadczonego gracza w wyjściowym składzie. 29-letni reprezentant Polski przybywa z Southampton, aby wypełnić tę lukę w niebiesko-białym składzie" - pisały portugalskie media.

Jan Bednarek już trenuje z FC Porto. Lada moment będzie mógł zadebiutować

Być może polski defensor jeszcze w tym tygodniu zaliczy nieoficjalny debiut. Na niedzielę 3 sierpnia Porto ma bowiem zaplanowany sparing z Atletico Madryt. Natomiast do gry o stawkę wróci 9 sierpnia, gdy rozegra ligowy mecz z Vitorią Guimaraes.

Jan Bednarek przed wyjazdem do Anglii grał w Lechu Poznań (2013-2015 i 2016/17), z którym zdobył mistrzostwo i Puchar Polski, oraz w Górniku Łęczna (2015/16). W drużynie narodowej dotychczas zaliczył 69 występów (jeden gol).