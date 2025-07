Guardiola nagle wspomniał o wojnie w Ukrainie. "Nie kiwniemy palcem"

Pep Guardiola jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w piłce nożnej. Jeszcze w trakcie kariery piłkarskiej sięgnął między innymi po Ligę Mistrzów z FC Barceloną. Później został jeszcze bardziej utytułowanym szkoleniowcem. Jako trener trzykrotnie triumfował w Lidze Mistrzów (w FC Barcelonie i Manchesterze City). Wygrywał także wielokrotnie mistrzostwo Niemiec, Hiszpanii i Anglii.

Pep Guardiola poruszył temat wojny na Ukrainie. Oto co powiedział

Przez lata pracy w topowych klubach Hiszpan miał okazję współpracować z wieloma piłkarzami. W długiej rozmowie z Revistagq.com został zapytany o trudność budowania relacji z gwiazdami światowej piłki. Guardiola odpowiedział, że miał na swojej drodze wielu świetnych ludzi, ale martwi go powszechna obojętność wobec konfliktów na całym świecie. Przytoczył przy tym przykład wojny na Ukrainie.

- Sam byłem piłkarzem. Dali mi wiele. Z niektórymi miałem konflikty. Rozumiem, że w każdym człowieku jest cząstka człowieczeństwa, nawet jeśli dziś nie zawsze jest to widoczne. Nie wydaje się to oczywiste z powodu tego, co dzieje się na Ukrainie czy w Palestynie. Z powodu braku człowieczeństwa w nas wszystkich, bo nie kiwniemy palcem, żeby zareagować na tragedię, która dzieje się tuż obok nas. Po prostu gramy w piłkę - powiedział. I dodał, że tego typu sytuację były już wcześniej, ale nie były wówczas tak widoczne.

- To też się zdarzało wcześniej, podczas I wojny światowej, II wojny światowej. Ale wtedy nie było sposobu, żeby to pokazać. A teraz widzimy to na żywo w telewizji, a my nadal nie reagujemy, nie robimy nic, żeby rozwiązać problem - dodał. Inwazja Rosji na Ukrainę zaczęła się w lutym 2022 roku. Od tego czasu tylko po stronie rosyjskiej zginęło już blisko milion żołnierzy.

Pep Guardiola od 2016 roku jest trenerem Manchesteru City. Obecnie przygotowuje się do kolejnego sezonu. Pierwszy mecz w Premier League jego drużyna rozegra już 16 sierpnia. Tego dnia zmierzy się z Wolves.