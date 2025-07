W całej Portugalii aż huczy o Bednarku. Dominuje jedno słowo

- Jan jest kimś, kogo chcemy: to doświadczony zawodnik o wielkiej jakości i lider, który przyniesie nam tylko korzyści. Z pewnością bardzo nam pomoże, bo jest przywódcą. Ważne jest, by mieć wzorce do naśladowania i piłkarzy, którzy mogą coś wnieść do drużyny. Bednarek pomoże młodym w rozwoju - podkreślał Jorge Costa, dyrektor do spraw piłki nożnej w FC Porto. To właśnie tam w poniedziałkowy wieczór oficjalnie trafił Jan Bednarek. Polak związał się z gigantem czteroletnim kontraktem, a jego transfer jest jednym z hitów letniego okienka w Portugalii.

REKLAMA

Zobacz wideo

Portugalskie media piszą o Bednarku. "List do defensywy"

Wieść o dołączeniu 29-letniego defensora do FC Porto rozniosła się po całej Portugalii. Tamtejsze media wierzą, że Polak będzie w stanie solidnie wzmocnić klub. Pisał o tym m.in. portal zerozero.pt. "Jan Bednarek to list do defensywy tej drużyny" - brzmi tytuł. W kolejnych akapitach dziennikarze przedstawili statystyki, zarówno w karierze klubowej, jak i reprezentacyjnej Bednarka, pokazując, jak bardzo jest doświadczony. "Jan, wydaje się, że na innym poziomie dojrzałości, może stać się głosem doświadczenia, dołączając do Dominika Prpicia w grupie wzmocnień na pozycji środkowego obrońcy" - czytamy.

O sporym doświadczeniu Polaka, a także jego predyspozycjach fizycznych, wspominał record.pt. Ba, dziennikarze dokładnie prześledzili i przedstawili, jak przebiegała kariera defensora, kładąc nacisk głównie na przygodę z Premier League, a także Championship. O transferze pisał również portal rr.pt. "W obronie Porto jest wielu młodych piłkarzy, dlatego też Francesco Farioli z radością wita doświadczonego gracza w wyjściowym składzie. Jan Bednarek, 29-letni reprezentant Polski, przybywa z Southampton, aby wypełnić tę lukę w niebiesko-białym składzie" - czytamy. Redakcja przytoczyła też słowa Flavio Paixao na temat stopera. Zdaniem byłego piłkarza Lechii Gdańsk, Bednarek powinien szybko odnaleźć się w nowym zespole i być dla niego ogromnym wsparciem.

Zobacz też: To nie żart. Tak obecnie wygląda Pep Guardiola. "Widać, że rozwiedziony".

Flavio Paixao chwali Bednarka

- To piłkarz, który jest w stanie zrobić różnicę w FC Porto. To gracz, który potrafi przyjąć każdą rolę środkowego obrońcy na boisku. Wniesie to doświadczenie, a także agresję, której brakuje. Jest szybkim defensorem, a sądzę, że to w dzisiejszym futbolu jest dla środkowego obrońcy kluczowe - podkreślał Paixao. Co więcej, nazwał Bednarka "szefem" obrony.

Kiedy Polak pojawi się na boisku w barwach Porto po raz pierwszy? Niewykluczone, że dojdzie do tego już 3 sierpnia. Tego dnia drużyna Farioliego rozegra sparing z Atletico Madryt. Natomiast pierwszy mecz ligi portugalskiej dla Porto odbędzie się 9 sierpnia. Rywalem będzie Vitoria Guimaraes.