Oficjalnie potwierdzone! To tam Piszczek będzie pracował w nowym sezonie

Doświadczenie trenerskie Piszczka jest co najmniej interesujące. Już w 2023 roku ukończył kurs UEFA A. Następnie został grającym trenerem zespołu LKS Goczałkowice-Zdrój, w którym stawiał piłkarskie pierwsze kroki. Zresztą jeszcze piłkarz cały czas był tak związany z Goczałkowicami, że wykorzystywał także swoje kontakty z Borussii Dortmund by pomóc rozwinąć klub. W lipcu 2024 roku zaliczył ogromny przeskok w karierze szkoleniowej, gdyż został asystentem Nuriego Sahina właśnie w BvB. Tę pracę zakończył w styczniu 2025 roku, gdy niezadowalające wyniki Turka doprowadziły do jego zwolnienia.

Piszczek powrócił do dawnej pracy. Będzie mógł... zmieniać samego siebie

Po tym, jak możliwość pracy Piszczka z reprezentacją okazała się nierealna, 40-latek postanowił powrócić do funkcji, którą już kiedyś sprawował. Został grającym trenerem KS Panattoni Goczałkowice-Zdrój, na stanowisku szkoleniowca zastępując Przemysława Gomułkę.

Dodajmy, że Piszczek już po odejściu ze sztabu szkoleniowego BVB znajdował się w zespole z Goczałkowic, ale wyłącznie jako zawodnik. Rozegrał w rundzie wiosennej 13 spotkań, a zespół ukończył rozgrywki na szóstej pozycji w tabeli. W sezonie 2025/2026 40-latek będzie miał niecodzienną perspektywę oglądania meczu zarówno od strony piłkarza, jak i szkoleniowca.

Jak w końcu było z kadrą?

W ostatnich miesiącach najgłośniejszym tematem wokół byłego gracza Borussii była jego praca w reprezentacji Polski. W jednej z koncepcji Piszczek miałby dołączyć do sztabu Jerzego Brzęczka wraz z Jakubem Błaszczykowskim, przy czym pierwszy typowany był do roli asystenta, a drugi - kogoś w rodzaju dyrektora kadry. Podobno miał też samemu próbować sił pracy jako selekcjoner, choć akurat ten scenariusz wydawał się mało prawdopodobny.

Piszczek jednak miał odmówić pracy w sztabie kadry, co na łamach "Faktu" tłumaczył jego kolega z Dortmundu, Marcel Schmelzer:– Łukasz bardziej pasuje mi do klubu niż kadry. Kocha boisko, codzienne treningi, kontakt z zespołem.

- Pięć lat temu nie potrafiłbym wyobrazić sobie Łukasza trenującego jakiś zespół, ale siebie również nie widziałem w tej roli, a życie mnie zaskoczyło. "Piszczu" mądrze rozwija karierę, robi to rozsądnie. Ma też pewien wielki atut: zawsze świetnie wygląda - żartował Niemiec.