Oto faworyt do Złotej Piłki! "85 procent szans"

Złota Piłka to nagroda, którą w latach 2008-2017 wygrywały tylko dwie postacie - Cristiano Ronaldo oraz Lionel Messi. Ich dominację przerwał Luka Modrić, a w 2024 roku po raz pierwszy po to indywidualne trofeum sięgnął piłkarz urodzony w latach dziewięćdziesiątych - czyli Rodri, który minimalnie pokonał Viniciusa. W ostatnich miesiącach najwięcej - w kontekście Złotej Piłki - mówiło się już o innych graczach.

REKLAMA

Zobacz wideo

To on wygra Złotą Piłkę? Ma największe szanse

Jeszcze w lutym po nagrodę France Football pewnie zmierzał Mohamed Salah - notujący kapitalne liczby w Premier League - ale wszystko zmieniła porażka jego Liverpoolu z PSG w 1/8 Ligi Mistrzów. Od tamtego czasu nowym faworytem stał się Raphinha, ale i on "przedwcześnie" odpadł z najważniejszych europejskich rozgrywek, bo jego FC Barcelona nie sprostała w 1/2 Interowi. Z tego też powodu zmalały szansę na nagrodę Lamine'a Yamala, Pedriego czy Roberta Lewandowskiego.

ZOBACZ TEŻ: Ależ wieści przed meczem Legii! Gwiazdor odchodzi z klubu!

W międzyczasie rewelacyjnie pod kątem indywidualnym oraz drużynowym poczynał sobie Ousmane Dembele z PSG. 28-latek wygrał Ligę Mistrzów, rozgrywki Ligue 1 oraz Puchar Francji. Gorzej poradził sobie natomiast w Lidze Narodów (słaby mecz w półfinale i porażka z Hiszpanią), a w lipcu jego zespół niespodziewanie nie wygrał Klubowych Mistrzostwach Świata.

Według portalu "The Touchline" - Dembele i tak jest jednak wielkim faworytem do zdobycia Złotej Piłki. Jego szanse obliczono na 85 procent. Yamalowi daje się tylko 16 procent, a trzeciemu Vitinhi 7. Wygląda więc na to, że 22 września to faktycznie Francuz sięgnie po najważniejsze indywidualne wyróżnienie w świecie futbolu.

TOP 10 faworytów do wygrania Złotej Piłki wg. "The Touchline":

1. Ousmane Dembele (85%)

2. Lamine Yamal (16%)

3. Vitinha (7%)

4. Raphinha (5.8%)

5. Mo Salah (5.8%)

6. Cole Palmer (4.6%)

7. Achraf Hakimi (3.85%)

8. Fabian Ruiz (3.85%)

9. Kylian Mbappe (2.94%)

10. Nuno Mendes (2.44%)