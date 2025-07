Tak Borek podsumował transfer Bednarka. Nie zostawił złudzeń

Chociaż Jan Bednarek ma jeszcze dwa lata ważny kontrakt z Southampton, to od pewnego czasu wszystko wskazywało na to, że tego lata odejdzie z angielskiego klubu. W niedzielny wieczór gruchnęły wieści, że reprezentant Polski trafi do FC Porto! "Jan Bednarek do FC Porto, here we go! Uzgodniono transfer obrońcy, który podpisze czteroletni kontrakt. Jak podaje 'O Jogo' kwota transferu wynosi 7,5 mln euro. Umowa podpisana" - przekazał Fabrizio Romano na portalu X.

Mateusz Borek skomentował niespodziewany transfer Jana Bednarka

To bez wątpienia zaskakujący transfer, gdyż Bednarek ze spadkowicza Premier League trafi do jednego z gigantów portugalskiej piłki. Swoją opinią nt. temat podzielił się Mateusz Borek w poniedziałkowej "Mocy Futbolu" w Kanale Sportowym.

- To jest taka fantastyczna nagroda od życia za ten postęp w grze Bednarka. Na pewno na poziomie reprezentacji w ostatnich dwóch latach. Zrobiono to wszystko bardzo cicho, w spokoju. Raczej ta informacja nie dostawała się do świata publicznego - powiedział Borek. Zdradził, że Bednarkiem interesował się Ajax Amsterdam czy kluby z Arabii Saudyjskiej.

- Wydaje mi się, że kto raz pojedzie do Porto, to zakocha się w Porto. To jest przepiękne miejsce do życia, wspaniałe do grania w piłkę. To jest wielki klub z gigantyczną historią, także z polskimi akcentami, jak Józef Młynarczyk, Grzegorz Mielcarski i Andrzej Woźniak. Potrzebowało Porto doświadczonego stopera - dodał. Podkreślił, że działacze Porto usłyszeli bardzo pozytywne opinie o Bednarku m.in. jako człowieku.

Jan Bednarek był piłkarzem Southampton od lipca 2017 roku. Przez osiem lat rozegrał dla angielskiego klubu 254 spotkania, w których zdobył jedenaście bramek i zanotował cztery asysty. Do tego w tym czasie rozegrał aż 184 spotkania w Premier League.