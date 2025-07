Wojciech Szczęsny ma za sobą pierwszy mecz po przerwie. Był to sparing przeciwko Vissel Kobe. "Polski bramkarz zanotował jeden z nudniejszych występów w życiu. Do roboty, poza wyłapywaniem dośrodkowań i wznawianiem gry, nie miał zasadniczo nic. Rywale w drugiej części gry nie oddali ani jednego celnego strzału. Jakby Polak poszedł w międzyczasie na sushi, to nie byłoby wielkiej różnicy" - pisał Bartosz Królikowski ze Sport.pl. 35-latek po znakomitych ubiegłych rozgrywkach będzie musiał prawdopodobnie zadowolić się rolą zastępcy Joana Garcii. Ale tego, co osiągnął przed rokiem, nikt mu nie zabierze.

Co za słowa o Wojciechu Szczęsnym. On to naprawdę powiedział

Szczęsny został bramkarzem FC Barcelony w październiku, gdy awaryjnie został ściągnięty z emerytury wskutek kontuzji ter Stegena. Zadebiutował w drużynie dopiero po trzech miesiącach, natomiast później nie oddał już miejsca między słupkami. Katalońska drużyna długo pozostawała niepokonana i Polak zanotował nawet lepszy początek niż Arda Turan.

- Szczęsny jest fantastycznym bramkarzem i fantastyczną postacią. Fakt, że wciąż pokazuje tak wielkie zaangażowanie i prezentuje tak silny charakter już w późnej fazie swojej kariery, jest ogromnym atutem dla Barcelony i doskonałym przykładem dla młodych bramkarzy. Jego mentalność zwycięzcy doskonale pasuje do Barcy i sprawia, że Szczęsny jest jedną z najbardziej wyjątkowych postaci w historii piłki nożnej - wyznał turecki trener w rozmowie z portalem Weszło.

Turan jest obecnie szkoleniowcem Szachtara Donieck, z którym rywalizuje w Lidze Europy. Ukraińska drużyna będzie rozgrywała domowe mecze w Krakowie. - Jesteśmy niezwykle szczęśliwi, że możemy grać w Krakowie. To wspaniałe miasto i naprawdę cudowne miejsce z bogatą kulturą i historią. Cieszymy się, że tam będziemy. Wiem, że kibice przyjadą specjalnie dla nas z różnych części Europy - przekazał.

Czy poza sportem trener zainteresował się naszym krajem? - Turcję i Polskę łączą wieloletnie więzi historyczne i kulturowe. Wiem, że Polska to kraj o wielkiej historii i kulturze, wykraczającej daleko poza sport. Podczas krótkich wyjazdów na mecze może być trudno znaleźć momenty na zwiedzanie, ale chciałbym to nadrobić, gdy będę miał więcej czasu - wyjaśnił.

Szczęsny podpisał niedawno nowy kontrakt z FC Barceloną, który będzie obowiązywał do końca czerwca 2027 roku. Jak dotąd rozegrał dla niej 30 spotkań, w których zanotował 14 czystych kont.