69-krotny reprezentant Polski dostał ofertę ze słynnego klubu. Błyskawiczna decyzja

Southampton pojechał na przedsezonowy obóz do Hiszpanii bez Jana Bednarka. "Tak, nie ma Bednarka, niech odejdzie" - można było przeczytać pod wpisem na portalu X. Ten scenariusz zapowiadał już dziennik "Daily Echo", gdyż Polak nie zjawił się na boisku po przedłużonym urlopie. Pojawiły się wówczas plotki, że może trafić do Turcji. Informacja została jednak szybko obalona, a teraz dowiadujemy się, że jest o krok od przejścia do giganta.

Jan Bednarek przejdzie do portugalskiego giganta. Miał również inne oferty

Dziennikarz Fabrizio Romano potwierdził ostatnio, że obrońca dołączy do FC Porto. Southampton zarobi na nim 7,5 mln euro, a sam zainteresowany podpisze czteroletni kontrakt. Tomasz Włodarczyk zdradził w poniedziałek, że Bednarek poleciał już do Portugalii, gdzie przejdzie badania medyczne, po których złoży podpis pod umową.

Włodarczyk przyznał również, że 29-latek miał ofertę z Ajaxu Amsterdam, a ponadto jednego z klubów Saudi Pro League i rozważał obie opcje. Piłkarz kompletnie nie był jednak zainteresowany transferem do Trabzonsporu, o czym pisały tureckie media. Trudno powiedzieć, jak w nadchodzących rozgrywkach będzie grało FC Porto. Podczas czerwcowych Klubowych Mistrzostw Świata grało "trójką z tyłu", natomiast na początku lipca zmienił się trener, a Martina Anselmiego zastąpił Francesco Farioli.

Bednarek będzie rywalizował o pozycję w składzie m.in. z Jose Pedro, Stephenem Eustaquio, Martimem Fernandesem, Nehuenem Perezem oraz ze sprowadzonym z Hajduka Split Dominikiem Prpiciem. Zwolniło się jednak jedno miejsce, gdyż z końcem ubiegłego sezonu karierę zakończył Ivan Marcado.

Mimo to Włodarczyk przekazał, że trudno mu sobie wyobrazić, by Bednarek przechodził do FC Porto bez gwarancji, że będzie podstawowym zawodnikiem. Dodał, że niewykluczone, że będzie również pełnił rolę mentora dla któregoś z młodych, utalentowanych obrońców.

Jan Bednarek rozegrał w barwach Southampton 254 mecze, z czego blisko 200 w rozgrywkach Premier League. Ma również na koncie 69 występów w reprezentacji Polski. FC Porto rozegra kolejny sparing 3 sierpnia, kiedy zmierzy się z Atletico Madryt i być może będzie to szansa na debiut dla naszego defensora. Jeśli nie, to 9 sierpnia drużynę czeka pierwszy mecz ligowy z Vitorią SC.