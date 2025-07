Polskie miasto jest ewenementem na skalę Europy

"Kraków to stolica Polski, perła ukryta we mgle" - tak śpiewa Maciej Maleńczuk o Cracovii. "Jak długo na Wawelu, Zygmunta bije dzwon..." - tak intonują kibice Wisły Kraków. Fani obu zasłużonych dla polskiej piłki klubów często po wygranych derbach śpiewają z kolei: "Każdy to powie, Cracovia/Wisełka rządzi w Krakowie!". Po drugim weekendzie z polską piłką nożną sympatycy obu tych zespołów mogą być zadowoleni. Kraków - przynajmniej na razie - faktycznie stał się piłkarską stolicą Polski, a owe krakowskie zespoły rządzą w naszym kraju.

REKLAMA

Zobacz wideo

Ewenement na skalę Europy. Kraków górą

"Lider Ekstraklasy: Cracovia. Lider I ligi: Wisła Kraków. Lider II ligi: Hutnik Kraków. Na pewno chwilowy, ale ewenement" - napisał dziennikarz Canal+Sport Michał Trela, zauważając niesamowitą koincydencję i świetny start krakowskich klubów na początku nowego sezonu.

Cracovia pod wodzą nowego trenera Luki Elsnera zanotowała dwa zwycięstwa w dwóch pierwszych kolejkach ekstraklasy. Najpierw rozbiła na wyjeździe Lecha Poznań aż 4:1, a następnie pokonała u siebie Bruk-Bet Termalicę Nieciecza (2:0).

Dorobek Wisły Kraków także budzi respekt. Dwie wygrane, dziewięć goli strzelonych i ani jednego straconego. To efekt zwycięstw ze Stalą Mielec (4:0) i Łódzkim Klubem Sportowym (5:0).

Dopiero jedno spotkanie, ale za to niezwykle udane, ma za sobą Hutnik Kraków, który lideruje II lidze. Zawodnicy z Suchych Stawów wygrali 4:1 z rezerwami ŁKS-u.

Zresztą Cracovia, Wisła i Hutnik to nie wszystko! Jeden z użytkowników dodał, że liderem III ligi grupy 4 są rezerwy Cracovii, a liderem IV ligi małopolskiej rezerwy Wieczystej Kraków. Czas pokaże, czy na koniec sezonu nastroje w stolicy Małopolski będą równie świetne.