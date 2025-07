Ten jeden moment zaważył na ocenie Lewandowskiego. Hiszpanie piszą wprost

FC Barcelona zgodnie z planem wygrała pierwszy mecz podczas przygotowań do nowego sezonu La Liga. Katalończycy pokonali na wyjeździe japoński Vissel Kobe 3:1. Do siatki rywali trafiali Eric Garcia, Roony Bardghji i Dro Fernandez. W drugiej połowie na boisku oglądaliśmy Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego. Polski napastnik miał swój udział w wygranej, co znalazło odwzierciedlenie w pomeczowych komentarzach.

Tak oceniono Lewandowskiego. "Robert zawsze"

"Polak pojawiał się w grze bardzo rzadko, ale był w stanie sprawić, że wynik zmienił się na 1:2 świetnym podaniem do Roony'ego Bardghjiego. Robert zawsze jest synonimem zagrożenia, nawet jeśli uczestniczy w grze mniej niż inni napastnicy" - pisze kataloński dziennik "Sport", przyznając mu ocenę "6" w dziesięciostopniowej skali.

W podobnym tonie wypowiada się inna gazeta z Katalonii. "Uderzenie w lewą stopę tuż po rozpoczęciu drugiej połowy wydawało się mieć na niego wpływ. Nie było go widać, aż do momentu, gdy z wielką klasą zatrzymał czas, aby znaleźć Roony'ego w akcji 1:2" - napisano.

W 76. minucie Lewandowski rzeczywiście idealnie obsłużył nowego skrzydłowego Barcelony - Roony'ego Bardghjiego, który strzałem lewą nogą pokonał bramkarza rywali. Polak nie był bardzo widczony podczas tego spotkania, ale w decydującym momencie zrobił różnicę.

Warto dodać, że kilka razy partnerzy szukali go podaniami prostopadłymi, ale były one zbyt mocne i niedokładne. Lewandowski - już w końcówce meczu - oddał też strzał. Został jednak zablokowany. Kolejna szansa na zapisanie się w protokole meczowym już 31 lipca. Wówczas Barcelona rozegra kolejny mecz podczas azjatyckiego tournee. Jej rywalem będzie FC Seul.