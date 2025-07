Niebywały zjazd wielkiego talentu. Kosztował fortunę, teraz tam będzie grał

Kilka lat temu wydawało się, że Joao Felix będzie jedną z największych gwiazd piłki nożnej. Atletico Madryt płaciło za niego portugalskiej Benfice aż 120 milionów euro. Chelsea kupowała go w ubiegłym roku już za jedynie 50 milionów, ale w Anglii nie udało się go odbudować. Mówiło się, że może wrócić do Benfiki, natomiast właśnie dowiedzieliśmy się, że zdecydował się na transfer do klubu, gdzie zagra z żywą legendą piłki nożnej.

Fabrizio Romano potwierdza. Joao Felix zagra z Cristiano Ronaldo

Dziennikarz Fabrizio Romano potwierdził w niedzielę, że Joao Felix zostanie piłkarzem saudyjskiego Al Nassr. Dodał, że zawodnik został upoważniony do lotu na badania medyczne, a ponadto przygotowywane są już wszystkie dokumenty. Saudyjczycy zapłacą za niego 30 mln euro plus bonusy, natomiast Chelsea zastrzegła sobie również procent od kolejnej sprzedaży, by odzyskać włożone przed rokiem 50 mln euro.

Felix rozegrał w ubiegłym sezonie w barwach angielskiego klubu oraz AC Milanu łącznie 41 meczów, w których strzelił 10 goli i zanotował trzy asysty. Portugalczyk dołącza zatem do niezwykle mocnej drużyny, w której występują m.in. Sadio Mane, Aymeric Laporte, Marcelo Brozović czy oczywiście Cristiano Ronaldo, który prawdopodobnie namawiał 25-latka do tego transferu.

Trudno zatem zaprzeczyć, że cała Saudi Pro League wciąż się wzmacnia. Podczas letniego okienka transferowego sprowadzono przecież: Theo Hernandeza (Al Hilal), Mateo Reteguiego (Al Qadsiah), Alexandre'a Lacazette'a czy reprezentanta Polski Marcina Bułkę (Neom). Walka o mistrzostwo kraju zapowiada się pasjonująco. Tytułu będzie broniło Al-Ittihad, które na koniec sezonu wyprzedziło Al-Hilal oraz właśnie Al-Nassr.

Nowa drużyna Felixa rozegra ostatni sparing przed rozpoczęciem sezonu 30 lipca, kiedy zmierzy się z francuskim Toulouse. Już 19 sierpnia piłkarze Jorge Jesusa rozpoczną zmagania o pierwszy tytuł, gdyż w półfinale Superpucharu zagrają z Al Ittihad. Nie jest znany jeszcze kalendarz Saudi Pro League, natomiast rozgrywki powinny ruszyć w połowie sierpnia.