Wystarczyło 45 minut. Tak Hiszpanie ocenili rywala Szczęsnego

Transfer Joana Garcii do FC Barcelony wywołał niemałe poruszenie w całej Europie. Wiele wskazuje na to, że zarówno Wojciech Szczęsny, jak i będący aktualnie poza grą Marc-Andre ter Stegen będą musieli zadowolić się wyłącznie rolą mentorów młodego Hiszpana. Ten w niedzielę zadebiutował w barwach katalońskiego klubu w sparingu z Vissel Kobe. Błyskawicznie oceniły go tamtejsze media.