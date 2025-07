Oto co czeka Kiwiora w Arsenalu. To już niemal przesądzone

Jakub Kiwior miał bardzo udaną końcówkę sezonu w barwach Arsenalu. Od początku kwietnia wystąpił we wszystkich meczach i to praktycznie zawsze w pełnym wymiarze czasowym. Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie kontuzja podstawowego obrońcy - Gabriela. - Cieszę się, że mój ostatni czas w Arsenalu wyglądał tak pozytywnie, jeśli chodzi o minuty na boisku - oznajmił Polak. Mało tego, podczas pierwszego sparingu przed sezonem zanotował imponującą asystę, czym tylko potwierdził klasę.

Nowe wieści ws. Jakuba Kiwiora. Angielski dziennikarz jest przekonany

Podczas letniego okienka transferowego Arsenal ściągnął m.in. Nuno Tavaresa oraz Cristhiana Mosquerę, a ponadto lada moment do rywalizacji wróci Gabriel. Co zatem z Kiwiorem? Korespondent TBR Football, Graeme Bailey wyznał, że Polak "prawdopodobnie odejdzie z zespołu". Mimo imponującego występu przeciwko AC Milanowi, nie będzie zmiany decyzji.

Dodał, że Kiwior nie odejdzie jednak za "ogromną kwotę", gdyż jego kontrakt wygasa z końcem czerwca 2027 roku. Jednocześnie wspomniano o Ołeksandrze Zinczence. Ten ma kontrakt jeszcze niespełna rok, dlatego będzie "trudno" się go pozbyć, zwłaszcza że ma "ogromną pensję". Mimo to dziennikarz zaznacza, że być może do końca sierpnia znajdzie się ktoś, kto zdecyduje się wypożyczyć Ukraińca. "Nie jest to jednak pewny scenariusz" - czytamy.

Kto jest obecnie zainteresowany naszym defensorem? Już miesiąc temu mówiło się, że znalazł się on na liście życzeń AC Milanu. Media donosiły też o potencjalnym transferze 25-latka do innego klubu z Mediolanu, czyli Interu. Ostatnio okazało się, że może jednak zostać w Premier League, gdyż według dziennikarza Samiego Mokbela z BBC, poważnie myśli o nim Crystal Palace. Polak jest obecnie opcją rezerwową, gdyż priorytetem jest Ousmane Diomande ze Sportingu CP.

Arsenal rozegra jeszcze trzy sparingi przed rozpoczęciem sezonu. Najpierw zmierzy się z Newcastle, potem z Tottenhamem, natomiast na końcu podejmie Villarreal. Szansę na pierwsze trofeum będzie miał 9 sierpnia, kiedy w finale Emirates Cup zagra z Athletikiem Bilbao. 17 sierpnia zainauguruje za to rozgrywki Premier League meczem z Manchesterem United.