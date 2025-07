Barcelona naprawdę to zrobiła. Bolesny cios dla ter Stegena

- Fizycznie i atletycznie czuję się dobrze, ale niestety nie jestem wolny od bólu. Po wielu dyskusjach z zespołem medycznym Barcelony, a także zewnętrznymi ekspertami, najszybszą i najbezpieczniejszą drogą do pełnej regeneracji jest operacja pleców. Po poprzedniej takiej powrót do gry zajął mi 66 dni. Tym razem lekarze twierdzą, że potrzebne będą mniej więcej trzy miesiące, by uniknąć ryzyka - zakomunikował ostatnio w mediach społecznościowych Marc-Andre ter Stegen. Co to oznacza dla Wojciecha Szczęsnego i nowego nabytku FC Barcelony Joana Garcii?

Sensacyjne wieści ws. Joana Garcii. Co na to ter Stegen?

Portal Barca Universal opublikował w sobotę obszerny artykuł, który został poświęcony byłemu już bramkarzowi Espanyolu. Dziennikarze, powołując się na "Sport", uważają, że Garcia poza miejscem w podstawowym składzie przejmie "jedynkę" na koszulce od ter Stegena. To zwyczaj, który stosuje się w katalońskim klubie, że pierwszy bramkarz nosi właśnie taki trykot. I wydaje się, że zostanie on podtrzymany.

Zauważono, że podczas trwającego tournee, Garcia trenował w rękawicach właśnie z "jedynką" i może "przejąć stery na stałe". Kontuzja Niemca nieco ułatwia sytuację, zwłaszcza że "wewnętrzne napięcia" prawdopodobnie ustaną. Nie będzie miał on okazji na "bezpośrednią rywalizację", co zapowiadał przez ostatnie tygodnie. "Pozostaje niewiadomą, czy ter Stegen straci koszulkę z "jedynką", natomiast taka możliwość istnieje" - czytamy.

Hansi Flick postrzega Garcię jako "solidnego", jak i "pewnego siebie", w związku z czym jest on uważany za pewniaka w bramce - teraz, ale również w przyszłości. Co zatem ze Szczęsnym? - Myślę, że będzie dla Garcii mentorem. Polak może mu bardzo pomóc w radzeniu sobie z presją, która wiąże się z byciem piłkarzem Barcelony, a tym bardziej bramkarzem - wyjaśnił dziennikarz Pau Portabella.

Garcia będzie miał szansę zadebiutować w FC Barcelonie już w niedzielę 27 lipca. Rywalem piłkarzy Hansiego Flicka w pierwszym meczu podczas tournee po Japonii oraz Korei Południowej będzie Vissel Kobe. Zespół ten to aktualny mistrz Japonii. I tak też się stało. Nie dość, że Garcia wyszedł w podstawowym składzie, to założył koszulkę z "jedynką" na plecach, więc wszystko się potwierdziło.

Do przerwy FC Barcelona remisuje 1:1. Gola strzelił Eric Garcia. Zarówno Wojciech Szczęsny, jak i Robert Lewandowski rozpoczęli mecz na ławce rezerwowych.