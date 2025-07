Reprezentant Polski zmienia ligę. To może być dla niego ostatnia szansa

Choć udany początek Mateusza Wieteski za granicą (dobra gra we francuskim Clermont Foot) sugerował, że to może być duże zaskoczenie in plus jeśli chodzi o Polaków w ligach Top 5, to od kilku sezonów niewiele dobrego o tej karierze da się powiedzieć. Wieteska nigdy nie wywalczył sobie stałego miejsca w składzie włoskiego Cagliari, a z czasem stało się jasne, że na Sardynii nie wiążą z nim już praktycznie żadnych planów.

Włochy nie, Grecja nie. Wieteska rusza na podbój kolejnego kraju

Niezbyt udane okazało się też wypożyczenie do PAOK-u Saloniki, w którym Polak spędził pół sezonu 2024/25. Długo miał co prawda miejsce w podstawowym składzie, ale w samej końcówce wylądował na ławce, jego zespół finiszował na trzecim miejscu, zaś on sam nie został wykupiony. Było jasne, że w Cagliari nadal nie ma czego szukać i musi zmienić klub, by grać. Wygląda jednak na to, iż to wkrótce się uda. Tureckie media donoszą, że Wieteska jest blisko przenosin do tamtejszej Super Lig.

Cel jest jeden

Konkretnie do Kocaelisporu. To beniaminek tureckiej ekstraklasy, który zamierza skutecznie walczyć o utrzymanie się na najwyższym poziomie rozgrywkowym, na który wrócił po trwającej 22 lata tułaczce po niższych ligach. Dziennikarz Ertan Suzgun donosi, że kluby osiągnęły już pełne porozumienie ws. wypożyczenia Polaka.

Zgodnie z doniesieniami włoskiego Centrotrentuno twierdzi Wieteska zostanie wypożyczony na sezon do Kocaelisporu za 150 000 euro. Jeśli zespół utrzyma się w lidze, aktywowana zostanie klauzula przymusowego wykupu naszego reprezentanta. Były piłkarz Legii Warszawa był regualrnie powoływany do kadry przez byłego już selekcjonera Michała Probierza. Zagrał nawet w dwóch pierwszych meczach eliminacji do mundialu 2026 z Litwą (1:0) i Maltą (2:0).